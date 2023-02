Így deformálta el a földfelszínt a törökországi földrengés

facebook twitter tumblr linkedin

Törökország déli és Szíria északi részén épületek omlottak össze a február 6-ai földrengések következtében. Először egy, a Richter-skála szerinti 7,8-as, majd órákkal később egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a térséget. A felszíni mentési munkálatok mellett a szakértők az elmúlt napokban műholdas támogatással vizsgálták, hogyan deformálta a földfelszínt a katasztrófa.

A Geo-Sentinel Kft. szakemberei Magyarországon elsőként és világviszonylatban is az elsők között térképezték fel az elmozdulásokat. Erre nemcsak tudományos célok miatt van szükség, a mentés tervezésében is nagy szerepe van a feltárásnak, írják a munkájukról megjelentetett összefoglalóban.

A természeti katasztrófa a felszínen műholdirányban több mint egyméteres elmozdulást eredményezett, ami a gyakorlatban akár négyméteres elmozdulást jelent. Az értékeket a az Európai Unió Copernicus földmegfigyelési

programjának Sentinel-1A radaros műholdjától származó, szabadon

hozzáférhető adatokat használatával számították ki a szakemberek.

photo_camera A feltérképezett mozgások mutatják a törésvonalakat, ahol a rengések epicentrumát csillaggal jelölték. A térképen kék színnel a távolság csökkenése (délkeleti irányú elmozdulás, illetve süllyedés), pirossal a távolság növekedése (északnyugati irányú elmozdulás, illetve emelkedés) látható. Fotó: Copernicus Sentinel adatok 2023 / feldolgozás: Geo-Sentinel Kft.

A műhold a térség felett január végén, illetve február 9-10-én is elhaladt. Ezeknek a méréseknek az adatait hasonlították össze, ebből állapították meg a földmozgások miatt bekövetkezett tartós elmozdulások mértékét. A műhold által kibocsátott, majd a visszaverődő és összegyűjtött elektromágneses hullámok amplitúdója, fázisa és polarizációja is értékes adatokat szolgáltat, most viszont elsősorban a fázisadatok interferometrikus összehasonlításával nyertek információt a felszínformáló eseményekről.

Forrás: Geo-Sentinel Kft.

