Még többet lehetne kihozni a gyümölcsösökből, ha ehető gombákkal turbóznák őket

Az ehető gombák kiváló fehérjeforrást jelentenek, termesztésükhöz pedig lényegesen kevesebb értékes termőtalaj, víz és erőforrás szükséges, mint az állattartáshoz. Ahelyett, hogy ki kellene vágni a fákat a gombatermesztéshez, a gombák jól együtt tudnak élni a fákkal, tápanyagokat cserélnek velük és együtt nagy mennyiségű szén-dioxid megkötésre is képesek.

Egy márciusi tanulmány szerint az élelmezési célú gombatermesztés ki tudja egészíteni a faültetési törekvéseket. A Science Alert pedig arról ír, hogy a frissen ültetett fákat egyenesen a gombákkal együtt lehetne ültetni, ami helytakarékos és egyben praktikus megoldás.

Igaz ugyan, hogy önmagában a gombák nem bizonyulnak elégségesnek egy kiegyensúlyozott étrendhez, ugyanakkor a húsféléket jól tudják helyettesíteni. Rosttartalmuk magas, tartalmaznak esszenciális zsírsavakat és fehérjéket is.

A gombák termesztéséhez nincs szükség további erdőirtásokra, mégis, rengeteg ember számára biztosíthatnak élelmet. A projekt pedig a fák és gombák együttes ültetésével is megvalósítható, így az erdősítés egyik lépésévé válhat a gyakorlat. A tanulmány szerzői szerint érdemes lenne az eleve élelmezési céllal ültetett erdőkben termeszteni a gombákat, például gyümölcsösökben, ahol többek között az indigó tejelőgomba (Lactarius indigo) kiválóan megterem.

Akár azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a gombák begyűjtött spóráival oltanák be a fákat, amik ültetés után szimbiózisban élhetnének a fákkal. A gombák föld alatti hálózata támogatná a tápanyagcserét, miközben a gombahajtások élelmet szolgáltatnak. Ráadásul a gombatermesztés a szénmegkötést is támogatja, a gombafonalak viszonylag nagy mennyiségű szén tárolására képesek a föld alatt.

A gombák termesztése azonban nem univerzális megoldás. Ezek ugyanis még akkor is, ha fiatal erdőkkel együtt telepítik őket csupán egyetlen fajt részesítenek előnyben, amivel soha nem lehetséges helyreállítani a már kiirtott őshonos és gazdag erdőket.

