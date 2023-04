Bemutatták az Artemis II legénységét, több mint ötven év után ez a négy asztronauta juthat el újra a Holdra

facebook twitter tumblr linkedin

Az Amerikai és a Kanadai Űrügynökség közösen szervezett Artemis II expedíciójában négy asztronauta vesz személyesen részt, de ezrek munkáját képviselik majd a világűrben – mondta Bill Nelson, a NASA igazgatója a hétfői, április 3-ai sajtóeseményen, ahol bemutatták az űrhajósokat, akik 2025-ben az Orion űrhajón közelítik majd meg a Holdat. A két ország együttműködésében tapasztalt szakemberek jutnak el a Holdra, feladatuk pedig az lesz, hogy előkészítsék a terepet a további, hosszabb missziók számára.

photo_camera Az Artemis II küldetés űrhajósai (balról jobbra): Christina Hammock Koch, Reid Wiseman (ülve), Victor Glover (hátul) és Jeremy Hansen Fotó: Josh Valcarcel – NASA – John/NASA – Johnson Space Center

Az amerikai Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Hammock Koch, valamint a kanadai Jeremy Hansen utaznak majd együtt. Wiesman a parancsnoki feladatokat látja el, Glover a pilóta, Koch és Hansen pedig missziós specialisták. Az amerikaiak már mind tapasztalt űrhajósok, fejenként legalább 160 nap űrrepülési tapasztalattal. Hansen viszont újoncnak számít ebből a szempontból, írja a NASA.

Több mint 50 év után ők lesznek az első emberek, akik megközelítik a Holdat és egyben az Artemis II misszióban jut el először nő, illetve színesbőrű személy is az égitesthez. A Kanadai Űrügynökség (CSA) emellett kiemelte, hogy a küldetés számukra is nagy jelentőséggel bír: kanadai is most először vesz részt ilyen fontos expedícióban.

Az Orion űrhajó legénységének feladatai közé tartozik számos kísérlet elvégzése, eszköztesztelések, valamint ők tehetik le az alapjait annak, hogy később a Hold vagy akár a Mars felszíne is élhetővé váljon az emberek számára. Ha a misszió sikeres lesz, a NASA szerint elkezdhetnek abban is gondolkodni, hogy hogyan küldjenek embereket a következő állomásra, a Marsra. Ezt 2040-re szeretnék elérni, írja a Science Alert.

