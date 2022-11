A NASA 2030-ra bázist tervez a Holdra

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek: Howard Hu, a NASA Orion programjának vezetője szerint a múlt héten útjára indított űrhajó két év múlva már nem csak tesztbábukat, hanem élő embereket is szállít majd az űrbe, sőt, ezek az emberek le is szállnak és le is telepednek majd a Holdon. Egyelőre még nem kell valamilyen hatalmas kolóniára gondolni, de a lépés nélkülözhetetlen lesz a jövőben tervezett nagyobb lélegzetvételű utakhoz, és elengedhetetlen a Marsra szálláshoz is.

Hu szerint 2030-ra már létre is jöhet a tervezett holdbázis – természetesen csak akkor, ha az Orion mostani tesztrepülése sikerrel jár, és képes lesz eljuttatni, majd vissza is hozni a Földre azt az űrkapszulát, amellyel az űrhajósok utaznak majd. Az Artemis I misszió legkockázatosabb része a Földre történő visszatérés lesz: az űrhajó 38 ezer km/órás sebességgel érkezik majd meg a bolygó légterébe, a rajta lévő pajzsoknak pedig 3000 fokos hőt kell majd kibírniuk.

Az űrhajósok a tervek szerint a Hold déli sarka környékén szállnak majd le, és először vizet keresnek majd. Ha találnak, az üzemanyagként szolgálhat a távolabbi missziókhoz, így például a Marsra történő utazáshoz is. A NASA részletes ütemterve (pdf) szerint ez egy hetet vesz majd igénybe.

Történelmi pillanat

Az űrhajósok szállásául szolgáló holdbázist a NASA korábban nyilvánosságra hozott tervei szerint kis méretű nukleáris reaktorok látják majd el árammal, ha beválnak, ezeket viszik majd tovább a marsi küldetésekre is.

Todd Tofil, a reaktorprojekt vezetője szerint ebben a legnagyobb kihívás az, hogy a mérnököknek valahogy bele kell zsúfolniuk egy reaktort egy akkora rakétába, amivel még biztonságosan célba juttatható lenne. Ha a 2030-as céldátum valós, úgy tűnik, az elmúlt 15 év nem telt el hiába, azóta fejlesztik ugyanis a KRUSTy (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) névre keresztelt minireaktorokat.

Howard Hu történelmi pillanatnak nevezte az Orion kilövését, az első lépésnek a mélyűr felfedezése felé. Ha a mostani küldetés sikerrel jár, jövőre az űrhajó már emberekkel a fedélzetén kerüli meg a Holdat, 2024-re pedig ismét ember léphet az égitestre.

