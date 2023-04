Pert indít a ChatGPT ellen egy ausztrál polgármester

facebook twitter tumblr linkedin

Az ausztráliai Hepburn Shire polgármestere megelégelte, hogy hazugságokat terjeszt róla a mesterséges intelligencia, ezért 28 napot adott a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-nak, hogy korrigálják a róla szóló információkat. A cég még nem válaszolt Brian Hood levelére, ha ez így is marad, a ChatGPT-nek fel kell készülnie az első ellene indított becsületsértési perre.

James Naughton, a Hoodot képviselő ügyvédi iroda munkatársa szerint a per, ha egyáltalán lesz, mérföldkőnek számít majd a mesterséges intelligencia és a jog történetében is. Hoodot a ChatGPT azzal vádolta meg, hogy korrupciós ügybe keveredett, holott éppen ő volt az, aki értesítette a hatóságokat és az újságírókat a korrupcióról. Erről a ChatGPT nem vett tudomást, az általa közölt információk szerint Brian Hood kenőpénzeket juttatott a Bank of Australia indonéziai és malajziai partnereinek, és ezért letöltendő börtönbüntetést is kapott.

Az ügyben egy Securency és egy Note Printing Australia (NPA) nevű cég próbált pénznyomtatási szerződésekhez jutni Indonéziában, Malajziában, Vietnámban és Nepálban. Mindkét cég képviselői elismerték a bűnösségüket, az előbbit 480 ezer, az utóbbit 450 ezer ausztrál dolláros bírság megfizetésére kötelezték, öt embert pedig börtönbüntetésre ítéltek. Hood az ügy kirobbanásakor valóban az NPA munkatársa volt, de ahogy a 2018-as ítéletet kihirdető bíró is kiemelte, „kivételes bátorságról” tett tanúbizonyságot, amikor értesítette a hatóságokat a cég korrupciós gyakorlatáról.

Nehéz ügy lesz

A ChatGPT nem vállal felelősséget a közölt információk hitelességéért, de Naughton szerint az, hogy a program nem tünteti fel a forrásait, hamis magabiztosságot kelt a felhasználókban, akik ráadásul nehezen is tudják ellenőrizni, hogy a mesterséges intelligencia mire alapozza az állításait. Az igényelt kártérítés összege attól is függ, hogy bizonyíthatóan hány emberhez jutott el a hamis információ, de az ügyvéd szerint legalább 200 ezer ausztrál dollárt fognak igényelni az OpenAI-tól.

David Rolph, a Sydney-i Egyetem jogászprofesszora szerint bonyolult ügyről van szó: Hoodnak és az ügyvédeinek azt kellene bebizonyítaniuk, hogy az OpenAI a hamis információk kiadója. A korábbiak alapján ez nem lesz egyszerű, amikor a Google-t fogták perbe a találataiért, akkor kiderült, hogy a linkelt információkért a kereső nem tartozik felelősséggel.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a ChatGPT negyedik verziójában már helyesen szerepel, hogy Hood segített leleplezni a korrupciós ügyet, de Naughton szerint ez nem befolyásolja a jelenlegi ügyet, a hamis információk ugyanis még mindig hozzáférhetőek, és komoly károkat okoztak az ügyfelének, igaz, a kár felméréséhez Rolph szerint valahogy azt is bizonyítani kellene, hogy hány emberhez juthattak el a hamis információk.

