Áttörést hozhat a bőrrák elleni harcban a Moderna és a Merck új vakcinája

facebook twitter tumblr linkedin

A Moderna és a Merck közös fejlesztésű kísérleti mRNS-vakcinája 44 százalékkal csökkentette a leghalálosabb bőrráktípus halálozási és kiújulási kockázatát – jelentette a Reuters hírügynökség. Az Amerikai Rákkutató Társaság találkozóján vasárnap bemutatott eredmények a vállalatok által decemberben közzétett részeredményeket egészítik ki az adatok részleteivel.

A Merck és a Moderna együttműködése egyike azoknak a fejlesztéseknek, amelyek az immunválaszt felerősítő gyógyszereket kombinálja az mRNS-vakcina technológiával. Hasonló módszeren dolgozik a BioNTech és a Gritstone Bio – írja a Reuters.

A hírügynökség szerint a Merck Keytruda nevű monoklonális ellenanyagot tartalmazó immunterápiás készítményét kiegészítő oltóanyagot a páciensek daganatainak műtéti eltávolítás utáni elemzése alapján testre szabottan állítják össze. A vakcinákat úgy tervezték, hogy az immunrendszer képes legyen a rákos sejtek specifikus mutációinak felismerésére és megtámadására.

A Reuters által idézett vizsgálatba olyan férfiakat és nőket vontak be, akiknél magas a melanomájuk kiújulásának kockázata. A 107 vizsgálati alany közül, akik a kísérleti vakcinát, az mRNA-4157/V940-et és a Keytrudát is kapták, a rák 24 alanynál (22,4 százalék) újult ki két éven belül, szemben azokkal (40 százalék), akik csak Keytrudát kaptak. A személyre szabott mRNS-vakcina megtervezése és legyártása átlagosan 8 hetet vett igénybe. Eddig csak olyan kísérleti rák elleni vakcinákat sikerült kifejleszteni, amelyek egyetlen tumormutációt vagy neoantigént céloztak meg, ezzel szemben a Moderna mRNS-technológiája már 34 variánssal is megbirkózik.

A rákterápiás áttörést ígérő eredményeket követően még legalább 12-24 hónap szükséges ahhoz, hogy a módszer megjelenhessen a klinikai gyakorlatban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: