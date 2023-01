A Moderna RSV-vakcinája 84 százalékos hatékonyságot ígér a megbetegedések megelőzésében

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Moderna által fejlesztett RSV-fertőzés elleni oltás 83,7 százalékban hatékony volt a két tünet megjelésével azonosított betegség megelőzésében a 60 év feletti korosztályban. A vizsgálat során a két, illetve a három vagy több tünet megelőzésének képességét is ellenőrizték, az óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó vírus (RSV) ugyanis olyan betegségeket okoz, amelyek évente mintegy 14 ezer személy haláláért felelősek az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adatai szerint.

A Reuters információi szerint a Pfizer által fejlesztett RSV-vakcina hatékonysága csupán 66,7 százalékos a kéttünetes betegségek megelőzésében.

A három vagy több tünetet is magába foglaló megbetegedések megelőzésében 82,4 százalékos hatékonyságot mértek a Moderna kísérletében, írja a CNBC. A kiterjedt klinikai vizsgálatba 22 országból összesen 37 ezer személyt vontak be. Az eredményekről ugyan még nem született kutatási összefoglaló, de a vállalat ígéretet tett arra, hogy azt hamarosan egy lektorált folyóiratban teszik közzé. Ugyanígy, még az idei évben tervezik, hogy elindítják az mRNA-1345 oltás engedélyeztetési folyamatát is.

Az RSV-vakcina nagy áttörést jelenthet, a tavalyi szokatlanul súlyos RSV-járvány után az Egyesült Államok és a világ többi országa is reménykedve várja a védelmet jelentő oltást. A Covid-19-oltásokból ismert technológiát alkalmazó mRNS-vakcinák pedig nemcsak egészségügyileg jelenthetnek előrelépést, pénzügyileg is jelentős piac várja az oltásfejlesztést.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: