A varázsgomba a színlátási zavarokat is gyógyíthatja

A színvakság egyik legenyhébb, deuteranomáliának nevezett változatától szenvedő férfi önterápiáját hitelesítő új kutatási eredmény szerint már a pszilocibin egyszeri alkalmazása is részleges javulást eredményezhet olyan színlátáshiánynál is, amelyet genetikai mutációk okoznak – írja az IFL Science a Drug Science, Policy and Law folyóiratban május 2-án megjelent tanulmányra hivatkozva.

A férfiak mintegy 5 százalékát és a nők 0,4 százalékát érintő deuteranomáliának nevezett zavart a közepes hullámhosszúságra érzékeny, alapvetően a zöld fény érzékeléséért felelős fotoreceptorsejtek működési hibája okozza.

photo_camera A szivárvány színei normál színlátással és különböző színlátási zavarokkal Fotó: Wikipédia

A kedden publikált tanulmány szerint a szóban forgó férfi korábban különböző pszichedelikus drogokkal történt önkísérletei után javult színlátást tapasztalt saját magán, ezért úgy döntött, hogy ezeket a változásokat az Ishihara-teszt önálló elvégzésével dokumentálja.

A színvakság felmérésére használt teszt egy sor színes pontokból álló alakzatokba rendezett mozaik segítségével méri fel a színészlelésben jelentkező zavarokat. A tudomány jelenlegi állása szerint általában a 17-es vagy annál magasabb pontszám normális színlátást jelent, a 13-as vagy annál alacsonyabb pontszám viszont már a színlátás hiányát jelzi. A szóban forgó alany gomba nélkül a 14-es pontszám érte el a teszten, ami a szemorvosok, pszichológusok és látszerészek praxisában azt jelenti, hogy az illető a színlátás szempontjából már a szürke zónát képviseli, nem véletlen, hogy a férfit optikusa korábban már „enyhe vörös-zöld színvaknak” diagnosztizálta.



photo_camera Az Ishihara tesztkép, ahogyan az ép színlátásúak (balra fenn) és a különféle színtévesztők látják Fotó: Wikipédia

Az 5 gramm szárított varázsgomba elfogyasztásával kiváltott pszilocibin-trip hatására az Ishihara-teszten a férfi 15-ös értéket produkált, ami a normális színlátáshoz szükséges határérték felett van. A 12 órával későbbi felmérésen a pontszáma 15-re emelkedett. Fél nappal később már 18-ra emelkedett a pontszám, hogy a gombázás utáni nyolcadik napon elérje a 19-es csúcsot, amely négy hónappal később sem süllyedt a 18-as érték alá.

Amikor a tanulmány szerzői több mint egy évvel később újra elvégeztették a férfival a tesztet, az alany 16-os pontszámot ért el. A kutatók szerint ez ugyan a normális látás küszöbértéke alatt van, de még mindig magasabb, mint a 14-es kiindulási pontszám.

„Természetesen az a tény, hogy az alany eddig a pontig az összes tesztet saját maga végezte el, megkérdőjelezi az adatok megbízhatóságát. Ezenkívül a pszichedelikus drogok folyamatos használata, amely 16 nappal az első pszilocibin-trip után kezdődött, megnehezíti a hosszú távú eredményekből való következtetések levonását” – teszik hozzá a kutatók, akik szerint ugyanakkor az eredmények azt sugallják, hogy érdemes ebbe az irányban is folytatni a pszilocibin jótékony hatásit firtató vizsgálatokat.

