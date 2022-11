Egyetlen adag pszilocibin és néhány terápiás foglalkozás után gyors javulás értek el súlyos depressziós alanyoknál

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Compass Pathways nevű kutatócég Európa és Észak-Amerika 22 helyszínén végezte el a hallucinogén gombák hatóanyaga, a pszilocibin gyógyító hatásának eddigi legnagyobb klinikai vizsgálatát, és most kiemelkedő eredményekről számoltak be. A súlyos depresszióban szenvedő betegek közel egyharmadánál gyors állapotjavulást mértek egyetlen 25 milligrammos adag után – a szer bevételét terápiás foglalkozások követték, amelyeken igyekeztek azonosítani a depresszió okait és lehetséges megoldásait.

A kutatók szerint így most már nagymintás kutatás is igazolja, hogy a varázsgombában található pszichedelikus vegyület segíthet enyhíteni a súlyos mentális zavarokat, ha a gyógyszeres kezelést pszichoterápiával kombinálják – még olyan alanyoknál is, akik próbálkoztak a forgalomban lévő antidepresszáns szerekkel, de azok nem használtak.

Becslések szerint világszerte nagyjából 100 millióan szenvedhetnek terápiarezisztens depresszióban, vagyis olyan súlyos depressziós zavarban, amely legalább két antidepresszánssal végzett kezeléssel sem javult. Az érintettek közel fele a napi rutinfeladatok elvégzésére is képtelen. Az ilyen típusú depressziókban szenvedő tesztalanyok 30 százalékánál már három hét után észlelték az állapot javulását a klinikai vizsgálat során.

A 2b fázisú vizsgálatba 233 terápiarezisztens depresszióban szenvedő alanyt vontak be, akiket három csoportba osztottak: az egyes csoportok tagjai 1, 10 és 25 milligrammos szintetikus pszilocibint kaptak, majd nyugtató zenét játszottak nekik, és szemmaszk viselése mellett legalább hat órán át kellett eltölteniük a szer hatása alatt úgy, hogy a szobában végig jelen volt egy terapeuta. Az alanyok a szer beadását követő napon és egy héttel később is részt vettek egy-egy terápiás foglalkozáson.

A New England Journal of Medicine nevű szaklapban közzétett eredmények szerint a Montgomery–Åsberg-féle standard depressziós skálán mért pontszámok mindhárom csoportnál azonnali javulásnak indultak. A legnagyobb javulást a 25 mg-os csoportban tapasztalták, ahol három héttel a gyógyszeres kezelés után az alanyok 29 százaléka már remisszióban volt, szemben a 10 mg-os csoport 9, illetve az 1 mg-os csoport 8 százalékával. Három hónap elteltével a nagy dózisú csoport 20 százalékánál maradt fenn a pozitív hatás.

David Nutt, az Imperial College London kutatója a Guardiannek elmondta, a pszilocibin gyors hatása arra utal, hogy a szer a pácienseknél megszakítja a rumináció negatív ciklusait, és ezzel gyakorlatilag „újraindítja” az agyat. A résztvevők arról számoltak be, hogy egyfajta éber álomban voltak a kezelés alatt, ami azonban elmúlt, mielőtt hazaértek volna. Az agy különböző régiói között megnövekedett kapcsolódások azonban még néhány héttel később is fennmaradtak, ami potenciálisan nyitottabbá teszi az agyat a terápiára, így tartósabb javulást lehet elérni a gyógyszeres kezelést követő foglalkozások során.

A 3. fázisú klinikai vizsgálatot, amelyben a pszilocibin két különböző dózisának hatásait tesztelik, még idén megkezdik.

