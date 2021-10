Az LSD és a gomba a szívbetegségek és a cukorbetegség megelőzését is segítheti

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy brit és svéd kutatókból álló csoport az amerikai nemzeti kábítószer-használati felmérés tíz évnyi adatsorának elemzése után arra a következtetésre jutott, hogy azoknál, akik életük során legalább egyszer kipróbáltak már valamilyen pszichedelikus szert, jelentősen alacsonyabb a cukorbetegség vagy a szívbetegségek kialakulásának kockázata.

A kutatók a 2005 és 2014 közötti felmérések 375 ezer válaszadójának adatait vizsgálták, amiből kiderült, hogy a pszichedelikus kábítószereket (LSD, pszilocibin, DMT, ayahuasca, meszkalin vagy peyote) legalább egyszer fogyasztóknak csak a 2,3 százalékát diagnosztizálták szívbetegségekkel a felmérést megelőző évben, míg ugyanez az arány a pszichedelikumokkal sosem kísérletezőknél 4,5 százalék volt. A cukorbetegség előfordulása a szereket kipróbálók 3,95 százalékát, míg a többiek 7,7 százalékát érintette.

„Korábbi kutatásaink során összefüggést találtunk a klasszikus pszichedelikumok használata és a túlsúly vagy az elhízás alacsonyabb kockázata, valamint a magas vérnyomás kialakulásának kisebb esélye között. Mivel ezek kardiometabolikus kockázati tényezők, ezúttal kifejezetten a pszichedelikumok használata és a kardiometabolikus betegségek, például a szívbetegségek és a cukorbetegség közötti kapcsolatot kerestük” – mondta a kutatást vezető Otto Simonsson, az Oxfordi Egyetem szociológusa.

A pszichedelikus szerek használata a kutatások szerint spontán változásokat eredményezhet az életvitelben, így például az alkoholfogyasztás csökkentéséhez vagy több testmozgással járó tevékenységekhez vezethet. Simonsson szerint a kutatások azt is kimutatták, hogy a pszichedelikus szerek javítják a mentális egészséget, ezáltal a mentális eredetű kardiometabolikus betegségek előfordulásának csökkenéséhez is vezetnek, továbbá stressz- és gyulladáscsökkentő hatásuk is lehet.

Bár a kutatók figyelembe vettek különböző tényezőket (kor, nem, családi állapot, etnikum, életszínvonal, iskolázottság, más szerek használata, stb.) az adatok elemzése során, természetesen felhívják a figyelmet arra, hogy „az ok-okozati összefüggés iránya továbbra is ismeretlen,” ezért a valódi következtetések levonásához szükség lenne kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált vizsgálatokra, hogy kiderüljön, „a klasszikus pszichedelikumok használata valóban csökkenti-e a kardiometabolikus betegségek kockázatát, és ha igen, milyen mechanizmusokon keresztül.”

