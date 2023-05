Az autista gyermeket nevelő szülők jólléte a kultúra függvénye

facebook twitter tumblr linkedin

Az autizmus tünetei ugyanúgy hatnak a szülőkre a különböző országokban, ám a szülői jóllét már a kultúra függvénye – derül ki egy nemzetközi felmérésből, amely az autista gyerekekkel együtt élő felnőttek életminőségét vizsgálta. Az ELTE kutatóinak részvételével készült tanulmány arra is rámutat, hogy az érintettek társadalmi biztonsága Magyarországon is erősítésre szorul, fogalmaz az egyetem sajtóközleménye.

Az autista gyerekek nehezen alakítanak ki kapcsolatokat, nehezen észlelik-értik a többi ember érzéseit, saját vágyaikat és érzéseiket pedig szokatlan módon fejezhetik ki, ezért a támogatásukkal járó stressz, az anyagi következmények és a környezeti hatások folyamatosan próbára teszik a szülőket. Az állandó nehézségek változást hozhatnak a viselkedésükben, kapcsolataikban, ami ráadásul visszahat a gyermekre is, így rendkívül fontos minden olyan kutatás, amely hozzájárul a szülőik életminőségének javításához – írják a közleményben.

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) 2016–2018 között hazánkban első ízben valósított meg országos szintű, nagymintás, reprezentatív életminőség kutatást azzal a céllal, hogy feltárják az autizmussal élő személyek szüleinek életminőségét, összefüggésében vizsgálják a személyek jellemzőit, ellátását, illetve a szülők helyzetét és jóllétét.

A kutatócsoport a kutatási és módszertan fejlesztési célok mentén szoros nemzetközi együttműködések kialakítására is törekedett. Így született meg az együttműködés egy nemzetközi kutatócsoportokból és szakmai műhelyekből (Ausztrália, Egyesült Királyság, Magyarország, Malajzia, Románia, Spanyolország és Szingapúr) álló csapattal, amely az autista gyerekek szüleinek életminőségét vizsgálta nemzetközi összehasonlításban. A magyarországi eredményeket is integráló tanulmányuk a Frontiers in Psychology folyóiratban jelent meg.

A Valsamma Eapen (UNSW Sidney) által koordinált közös kutatásban a résztvevő szülők és gondviselők a Quality of Life in Autism (QoLA) validált kérdőív segítségével számoltak be életminőségükről. Ez a mérőeljárás azt jeleníti meg, hogy a szülő számára milyen mértékben okoz nehézséget a gyermeke tüneti jellemzője: például mennyire zavarja, hogy gyermeke eltérően kommunikál vagy kihívást jelentő viselkedést mutat.

A kutatók összevetették az országok között tapasztalt életminőségi eredményeket, és arra jutottak, hogy míg az autizmus jellemzőinek hatása az életminőségre nagyon hasonlóan alakult a vizsgált országok és kultúrák között, addig a szubjektív életminőség általános aspektusait a kultúrák közötti különbözőségek erőteljesen meghatározzák. Vagyis ugyanazok a jellemzők okoznak a napi életvitel során nehézséget mindenhol a szülők számára, de az általános hatások (például az ellátórendszer, a társadalmi biztonság és jólléti mutatók, a jogi hozzáférés stb.) már országonként eltérő módon befolyásolják a személyes jóllétet.

Magyarország összességében kedvezőtlen szülői életminőség jellemzőket mutatott a nemzetközi összehasonlításban, úgy tapasztalták, hogy a magyar szülők – más országokhoz viszonyítva – kevéssé érzik úgy, hogy tudnak támaszkodni az ellátórendszerre.

A kutatás jelentősége, hogy nemcsak nemzetközi összehasonlítást biztosít, hanem a szakpolitika számára háttéradatokat szolgáltat az ellátórendszer fejlesztésére.

A tervek szerint a nemzetközi együttműködés folytatódik, hozzájárulva az autizmusellátás szülői perspektíváinak további feltárásához, és rávilágítva a családok életminőségét pozitívan befolyásoló tényezőkre is.

Forrás: ELTE

