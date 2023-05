Diákok éleszthetnek újjá elhagyott rozsdaövezeti területeket a CheckINN és a MOME pályázatán

facebook twitter tumblr linkedin

A tavalyi izgalmas indulás után újra meghirdetik a Revitalizátor versenyt, amely a rozsdaövezeti területek újrahasznosítására vonatkozó ötleteket díjazza. A CheckINN turisztikai innovációs hub és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) pályázata kettős célt szolgál: egyrészt segíti a turizmus és építészet iránt érdeklődő diákokat a pályakezdésben, másrészt a megvalósítható ötletek felkutatásával fontos lépést tesz a fenntartható városfejlesztés felé. Idén június 4-ig várják a pályázatokat, amelyek közül a legjobb kettő 3-3 millió forint jutalmat ér.

photo_camera Fotó: CheckINN

Magyarországon nagyjából 12 ezer hektár rozsdaövezet található: ezek olyan területek, amelyek korábban ipari vagy kereskedelmi funkciót láttak el, de jelenleg magukra hagyva állnak és jobb sorsra várnak. Újrahasznosításuk nem egyszerű, ám több okból is fontos a modern, fenntartható településfejlődés szempontjából. Sok rozsdaövezet szennyező anyagokkal terhelt, így revitalizációjuk a megtisztításukkal kezdődik, ami azonnal javítja a környéken lakók életminőségét. Ám nagy előnyük, hogy kiépített úthálózattal, közmű-infrastruktúrával, esetleg már álló épületekkel rendelkeznek, újraélesztésük így nem annyira erőforrásigényes. A legfontosabb szempont pedig, hogy e területek bevonása kiválthatja az érintetlen természeti régiók beépítését.



photo_camera Az egyik tavalyi győztes projekt: DiveIn Látogatóközpont és Barlang étterem Fotó: Tóth-Korsós Benedek

A tavalyi, összesen 26 versenyző csapat igen kreatívan gondolta újra számos hazai település – többek között Pécs, Nyíregyháza, Lillafüred, Visegrád, Veszprém, Eger és Budapest – elhagyott területeit. Az egyik győztes, a DiveIN csapata búvárbázist terveztek a volt Népgőzfürdő és a Molnár-barlang felhasználásával, a másik győztes Cruisin' pedig a volt népszigeti hajógyárban kívánnak egy olyan kulturális színteret létrehozni, ahol fiatal művészek mutatkozhatnak be. A FényPont diákjai a veszprémi, 60 méter magas rozsdaövezeti tornyot alakítanák kilátóvá, míg a mellette található fűtőház közösségi térként funkcionálna. Az Aktív Zemplén pályázói pedig a határőrség volt épületében látták meg egy futókat, túrázókat, kerékpárosokat célzó regenerációs központ lehetőségét. A legtöbb versenyző kiemelten figyelt arra, hogy környezetbarát építőanyagokkal és megújuló energiaforrásokkal tervezzen, valamint, hogy a kivitelezés minél takarékosabban bánjon az erőforrásokkal.

photo_camera A 2022-es díjátadó Fotó: CheckINN

A második CheckINN Revitalizátor versenyre 2023. június 4-ig lehet jelentkezni olyan háromfős diákcsapatokban, amelyeknek minden tagja aktív hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkezik. A konkrét tanulmányterületben nincs megkötés, ám fontos, hogy a pályázók érdeklődjenek a turizmus, az építészet és a dizájn iránt. A szervezők útmutatása szerint a győzelem három dolgon múlik: egyrészt az inspiráló helyszín kiválasztásán, így érdemes egy kicsit kutatni Magyarország rozsdaövezetei között. Másrészt azon, hogy a csapat által megálmodott új turisztikai funkció minél jobban kihasználja a terület meglévő adottságait. Harmadrészt azon, hogy a pályázati anyagként benyújtott 2 perces videó minél szemléletesebben és frappánsabban mutassa be az ötletet.

A beérkezett koncepciók közül a CheckINN és MOME által felkért szakemberek választják ki a második fordulóba jutó legjobb tízet, ahol az alkotó csapatok neves mentorok segítségével dolgozzák ki ötleteiket. A segítők idén Guba Sándor építész, a MOME doktorjelöltje, a GUBAHÁMORI építészstúdió alapítója; Eke Dániel építész, a MOME alumnusa, a Pálma építész közösség tagja és Palicz Péter, a KviHotel Budapest üzletfejlesztési igazgatója. A szakmai útmutatás mellett prezentációs konzultációk is segítik majd a csapatokat. Szükségük is lesz rá, hiszen a CheckINN Revitalizátor verseny fináléja egy izgalmas pitch esemény is, ahol a döntősök látványos prezentációban mutatják be terveiket a szakmának és a nagyközönségnek, így a verseny elsőrangú kapcsolatépítési lehetőség.

Jelentkezés 2023. június 4-ig ezen a linken: Tervezd újra!

A CheckINN turisztikai innovációs hubról

A CheckINN a jövő turisztikai szakembereit keresi. Egy olyan turisztikai innovációmenedzsment platform, melyet a turisztikai szolgáltatások minőségi megújítására kész kreatív elmék, innovatív ötletgazdák, az újító gondolatok képviselői számára hoztak létre. A CheckINN azoknak a klubja, akik a turizmus valamely területén akarnak boldogulni, valami új dolgot elindítani, és a terveikhez társakat és szakmai kapcsolatokat keresnek. A CheckINN turisztikai innovációmenedzsment célja az ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód és vállalkozói szellem ösztönzése a felsőoktatásban tanulók körében. A CheckINN turisztikai innovációs hub ötletversenyei számos lehetőséget nyújtanak azoknak, akik kivételes gondolkodásmóddal és tehetséggel rendelkeznek.



A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről

Az idén 143 éves Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) küldetése, hogy design alapú tanulással, kutatással és a gyakorlati szakértelem alkalmazásával adjon válaszokat a 21. század égető kihívásaira. Az intézmény missziójának tekinti a közösség szolgálatát, a designtudatosság terjesztését, ahogy azt is, hogy hozzájáruljon Magyarország és Kelet-Közép-Európa gazdasági és kulturális ökoszisztémáinak fejlesztéséhez. A MOME 2020 augusztusa óta alapítványi formában működik: a modellváltás részeként megújította kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, elindította az egyetem belső folyamatainak digitalizációját, és hozzáfogott a képzés korszerűsítéséhez is. A régió egyik legmodernebb campusával rendelkező egyetem a hagyományosan magas színvonalú művészeti és design oktatáson túl, 2022-től minden alapszakos hallgatója számára bevezette a vállalkozói képzést, és elindította első angol nyelvű mesterszakjait is.

Sajtókapcsolatok, interjúszervezés

Kónya Klára, +36304446050, konya.klara@kirkekreativ.hu