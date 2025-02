Csodaszer-e a D-vitamin, és milyen betegségeket okoz a hiánya?

A D-vitamint a 20. század elején fedezték fel, amikor tudósok az angolkór (rachitis) kialakulását és annak megelőzését vizsgálták. Elmer Verner McCollum amerikai biokémikus, a Johns Hopkins University professzora és kollégái 1922-ben kimutatták, hogy a zsírban oldódó anyag segít megelőzni ezt a csontbetegséget. A felfedezés hatására D-vitaminnal dúsították az élelmiszereket, például a tejet, hogy csökkentsék a rachitis előfordulását. Közben kiderült, hogy egyik formája, a D 3- vitamin (kolekalciferol) nemcsak táplálékkal vihető be, hanem a bőrben is szintetizálódik a napfényben lévő 280–315 nm hullámhosszú UV-B sugárzás hatására, azaz valójában nem is igazi vitamin, inkább hormon. Ma már az is ismert, hogy a D-vitamin nemcsak a kalcium-anyagcserére és a csontok egészségére, hanem az immunrendszer és más testi folyamatok működésére is alapvető hatással van.

Mire jó és mire nem a D-vitamin? Milyen hiánybetegségek alakulnak ki, ha nincs a szervezetünkben elég belőle? Valóban csökkenti a rák előfordulását vagy legalább a betegség által okozott halálesetek számát? Hogyan hat a szív- és érrendszeri betegségekre, a 2-es típusú cukorbetegségre, a depresszióra és a sclerosis-multiplexre? Mit együnk, és mennyit napozzunk a D-vitamin pótlásához? Együnk-e csukamájolajat? Mennyit kell szednünk az egészséges élethez? Túladagolható-e D-vitamin?

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában.

Hallgasd alább:

