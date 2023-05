A mesterséges intelligencia atyaistenei ismét a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek

facebook twitter tumblr linkedin

Több száz akadémikus, techguru és közszereplő írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a mesterséges intelligencia okozta veszélyekre hívták fel a figyelmet. Az aláírók között megtalálható az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman, a DeepMind igazgatója, Demis Hassabis és a Skype társalapítója, Jaan Tallinn is. Ahogyan az már ilyenkor lenni szokott, az aláírók listája hosszabb, mint maga a nyilatkozat, igaz, ezt most nem volt nehéz megugrani, a szöveg ugyanis meglehetősen szűkszavúra sikeredett.

A mesterséges intelligencia miatti kipusztulás veszélyét az olyan emberiségre leselkedő fenyegetésekkel egyenértékűen kellene kezelni, mint a világjárványok vagy az atomháború,

olvasható a kiáltványban, amit szándékosan szabtak ilyen tömörre, hogy ne tereljék a figyelmet a legfőbb veszélyről, mármint az emberiség kihalásáról. Ez nem azt jelenti, hogy ez lenne az egyetlen olyan fenyegetés, amit a mesterséges intelligenciának tulajdonítanak, de ezekkel más fórumokon foglalkoznak.

Készülni kell a veszélyre

A nyilatkozatot a San Franciscó-i székhelyű Center for AI Safety (CAIS) nonprofit szervezet oldalán tették közzé. Nem ez az első eset, hogy a téma szakértői a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztettek, korábban Altman is több ilyen nyilatkozatot tett, de többek között Elon Musk is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben társaival együtt az MI-fejlesztések felfüggesztésére szólította fel a nagy techcégeket.

Dan Hendrycks, a CAIS vezetője és a nyilatkozat egyik aláírója szerint nem véletlen, hogy a járvány és a háború mellett éppen a mesterséges intelligenciát emlegetik lehetséges veszélyforrásként: mint mondta, a kormányoknak fel kell készülniük ezekre a fenyegetésekre, a tömör nyilatkozattal pedig azt akarják éreztetni a döntéshozókkal, hogy ez nem egy eldöntendő kérdés, mindhárom komoly fenyegetésre időt és energiát kell fordítani.

