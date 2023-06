Magányosabbak a tülöktelenített orrszarvúk, mint tülkös társaik

facebook twitter tumblr linkedin

2017 óta bevett gyakorlatnak számít az orrszarvúk orrszarvtalanítása: a hatóságok abban reménykednek, hogy az állatok így nem válnak az orvvadászok áldozataivá, és úgy gondolták, hogy a beavatkozással nem járnak együtt különösebb egészségügyi problémák. Ez utóbbi igaz is: úgy tűnik, hogy hogy azok a példányok, amelyeknek eltávolították a tülkét, ugyanolyan egészségnek örvendenek, mint az ép állatok, de a szociális életük sokkal rosszabb.

Vanessa Duthé, a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány vezető szerzője szerint a tülök nélküli hímek gyakran értelmetlen harcokba bonyolódnak egymással, ami után nem párosodnak a nőstényekkel, csak az erejüket pazarolják. A kutatók emiatt kezdték az állatok territóriumának kiterjedését is vizsgálni.

Csökkenő terület

Duthé és kollégái tíz rezervátum 368 állatának adatait vizsgálták 2005 és 2020 között. A mintában 68 olyan állat szerepelt, amelynek levágták a tülkét, ezeknek a beavatkozás előtti és utáni két évben bejárt területét vetették össze egymással, illetve 120 olyan állatéval, amelynek meghagyták a tülkét. A kutatás szerint a szarv nélküli nőstények 53, a hímek 38 századdal kisebb területet jártak be a beavatkozás után, mint előtte.

Ezzel párhuzamosan az épen hagyott állatok nagyobb területen kóboroltak, és Duthé szerint nagyobb eséllyel is szaporodtak. A kutató szerint a tülöktelenítés nem befolyásolta negatívan a rinocéroszpopulációt: a születések számában nem tapasztaltak csökkenést, a kutatásból pedig az is kiderült, hogy 2017 óta jelentősen csökkent az illegálisan elejtett állatok száma is.

Ehhez a szarv eltávolítása mellett a növekvő közbiztonság és a jobb infrastruktúra is hozzájárulhatott, ahogy a covid miatti lezárások is.szerint nem biztos, hogy a tülök eltávolítása miatt csökkent az állatok territóriumának mérete: ahogy felhívta rá a figyelmet, a kutatók kis mintával dolgoztak, és egyébként is normális, hogy az orrszarvúk idővel kisebb területet járnak be.

