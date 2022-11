A vadászat miatt csökkent a mai rinocéroszfajok szarvmérete

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A jelenleg élő valamennyi orrszarvúfajnál megfigyelhető az alkalmazkodás sajátos formája, a homlok közepén fejlődő szarvnak nevezett szaruképződmény méretének határozott csökkenése, amely egyértelműen összefügg az állatok vadászatával – állítja a Brit Ökológiai Társaság People and Nature című folyóiratában megjelent tanulmány.

A Cambridge-i Egyetem kutatói a Rhino Resource Centre adatbázisában található, 1886 és 2018 között készült ábrázolások és fényképek elemzése alapján jutottak a fenti következtetésre. A szélesszájú (Ceratotherium simum), a keskenyszájú (Diceros bicornis), a jávai (Rhinoceros sondaicus), a szumátrai (Dicerorhinus sumatrensis) és az indiai (Rhinoceros unicornis) orrszarvúfajoknál a szarvak a testmérethez viszonyítva egyre kisebbek lettek a vizsgált 132 év alatt.

A kutatók szerint a tendencia egyértelműen annak tudható be, hogy a vadászok a nagy szarvú példányokat vették célkeresztbe, így a kisebb szarvú túlélők szaporodhattak és adhatták tovább tulajdonságaikat a következő generációknak. A New Atlas ismertetője szerint hasonló tendenciákat már korábban is megfigyeltek más veszélyeztetett állatpopulációkban.

Az indiai Rhinoceros unicornis egy fogságban tartott példánya Fotó: Wikipédia

Mint azt a Qubit korábban megírta, orrszarvúak szarvát elsősorban a hagyományos kínai gyógyászatban használják, bár egyre népszerűbbek a tulajdonos gazdagságát és sikerét szimbolizáló dísztárgyként is. Nem véletlen, hogy még a tudományos vizsgálatokhoz sem igazán lehet már beszerezni a szaruképleteket. Ez volt az egyik fő indoka annak, hogy a cambridge-i kutatók a fényképtár alapján végezték el a hiánypótló összehasonlításokat.



Az indiai orrszarvú 1751-es ábrázolása egy Nápolyban közszemlére tett példány alapján Forrás: Rhino Resource Center

A méretcsökkenéssel ugyan a vadászat jelentette szelekciós nyomás alól felszabadulhattak a rinocéroszok, ugyanakkor a kutatók szerint a kisebb szarv hátrányt jelent egyebek mellett a táplálékszerzésben és a párkeresésben is. Ez magyarázhatja egyebek mellett, hogy mára természetes élőhelyein a még létező 5 faj mindegyike veszélyeztetett státuszba került és a kihalás szélér sodródott.

