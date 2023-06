Szívesebben tanulnak és jobban figyelnek órán a diákok, ha jól öltözködik a tanáruk

facebook twitter tumblr linkedin

Azt már korábban is kimutatták kutatások, hogy a fizikailag vonzónak vagy igényesnek tartott embereket kompetensebbnek tartják a munkájukban, míg az attraktív arc és hang a pénzügyi döntéshozatalra is bizonyítottan hatással van, most iskolai környezetben is sikerült reprodukálni ezt az eredményt.

Romániai kutatók a Frontiers in Psychology című szaklapban tették közzé azt a tanulmányt, amely szerint a diákok nyitottabbak az iskolai tevékenységekben való részvételre, és jobb jegyekre számítanak, ha a tanáruk megnyerő külsővel rendelkezik – ez leginkább az öltözetükre vonatkozik.

Marius Marici, a Szucsávai III. István Egyetem oktatáskutatója és munkatársai 173 diákot (84 fiút és 89 lányt, 9 és 14 éves kor között) toboroztak a kutatáshoz, míg egy 24 éves szucsávai tanárnőről két fényképet készítettek: az egyiken elegáns, hivatalos öltözetben, a másikon lazább, hétköznapi ruhában látható.

Minden diáknak csak az egyik fotót mutatták meg, majd meg kellett hallgatniuk egy hatperces hangfelvételt, amelyről azt mondták nekik, hogy a képen látható tanárnő hallható rajta. Ezután kérdőíveket kellett kitölteniük a tanár személyiségének megítéléséről, a tanításának vélt minőségéről, valamint a Mariciék által összeállított további kérdésekben.

Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a gyerekek megítélésében a tanár személyiségét, a tanítás minőségét, a várt osztályzatokat, az iskolai tevékenységekre való nyitottságukat és a tanár életkorát illetően is attól függően, hogy melyik fotót mutatták meg nekik ugyanarról a tanárról.

Azok a diákok, akik igényes külsejűnek tartották a tanárnőt, nagyobb hajlandóságot mutattak a házi feladatok megírására, az órán való figyelésre és arra, hogy iskola után tovább maradjanak edzéseken és plusz órákon. Emellett a tanár személyiségét és a tanítás minőségét is pozitívabban értékelték, valamint jobb osztályzatokat vártak maguktól az attraktívabb tanár esetében. A jobban öltözött tanárnőt átlagosan 26,9 évesnek, míg ugyanazt a nőt kevésbé mutatós ruhában átlagosan 38,4 évesnek tippelték.

„A tanároknak tiszteletre méltó szakmájuk van, és azért tanítanak, mert vélhetően szeretik a diákokat, a szakmájukat és az iskolai tantárgyukat. A tanároktól elvárják, hogy az élet minden területén jó példaképek legyenek, és a jó oktatási eredmény érdekében tanítsanak, az öltözködésük pedig ezt a célt szolgálja” – írják a kutatók. Mariciék ezért azt javasolják, hogy a tanároknak írják elő az igényes öltözködést, mivel úgy tűnik, az pozitív hatással van a diákokra.