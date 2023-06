Videóajánló: ABBA ógörögül, Nirvana latinul, avagy a bardcore csodálatos világa

facebook twitter tumblr linkedin

Ki?

Ja Khole Thaisii, YouTube-os művésznevén the_miracle_aligner sok sorstársához hasonlóan a világjárvány alatt, 2020-ban bukkant rá a bardcore varázslatos világára, de nem elégedett meg annyival, hogy ismert popszámokat középkoriasítson, ennél többre vágyott.

Az indiai Purul faluból származó, jelenleg Montréalban élő Thaisii egyébként a Space Cadets zenekar dalszerzője és énekese, a történelmi projektjeiben pedig rajta kívül számos zenész, történész és fordító vesz részt. A koprodukcióknak köszönhetően a művész még a bardcore egyébként is némileg formabontó és igazán szórakoztató világából is kilóg, az egyszerű vagy kevésbé egyszerű áthangszereléseken kívül ugyanis holt nyelvekre is lefordíttatja a dalszövegeket. Kezeket a magasba, énekeljük a refrént: „enixe conatus et feliciter gessi, sed extremo nihil interest, mi perendum ut omnia perdam, sed extremo nihil interest”!

Mit?

A Guardian cikke szerint 2020 óta beszélhetünk egyáltalán bardcore-ról, bár egy Los Angeles-i viccbanda, a Library Bards már 2017-ben megjelentetett egy ugyanilyen című lemezt. Ugyanebben az évben töltötte fel Algal the Bard a YouTube-ra a System of a Down Toxicity-feldolgozását is, ami ugyan szép sikert aratott, és tulajdonképpen műfajt is teremtett, de az unatkozó, ám a kortárs popzenét kedvelő középkorászok, szerepjátékosok és hagyományőrzők csak a járvány alatt tudtak elegendő időt szánni a benne lévő lehetőségek kiaknázására.

Ekkor jelent meg a német YouTuber, Cornelius Link Tony Igy 2010-es számának, az Astronomiának a feldolgozása, majd nem sokkal később a kanadai Hildegard von Blingin’ is a pályára lépett, ő a mai napig a műfaj egyik legaktívabb művelője (legutóbb egy hónapja jelent meg tőle a Nine Inch Nailstől a Hurt bardcore-feldolgozása). Beedle the Bardcore, aki 2020 óta mindeddig 223 videóval örvendeztette meg a nagyérdeműt, leginkább a rapre és a hip-hopra koncentrál, igaz, nála nincs ének és szöveg – így viszont, ahogy az egyik kommentelője is megjegyezte, kiváló meglepetés lehet, amikor a karakterek (természetesen fekete kapucnis köpenybe burkolózva) bemennek egy tavernába, a helyi bárdok pedig rázendítenek Cooliótól a Gangsta’s Paradise-ra. Na, ez az igazi taverncore!

Thaisii erre tett rá még egy lapáttal: ha már történelmi(es) zenéről van szó, miért ne legyen szövege? És ha már van, miért kell angolul lennie? Ennek a nagy ötletnek köszönhető, hogy végre meghallgathatjuk az Alice in Chainstől a Down in a Hole-t óangolul, az Abbától a Gimme Gimme Gimme-t ógörögül vagy a Led Zeppelintől az Immigrant Songot óészaki nyelven. Nem is beszélve persze a Smells Like Teen Spiritről, természetesen latinul. Az óészaki, az óangol és az ógörög máris kilóg a klasszikus bardcore keretei közül, lehet, hogy a közeljövő legnagyobb őrülete ennek megfelelően a skäldcore vagy a bronzecore lesz, ki tudja.

Hol?

Hol máshol, hát a YouTube-on. És bónuszként itt van egy igazi örökzöld a méltán népszerű Rīca Ēastlēahtől:

