Egy zongoraakkord lehet a rémálmok hatékony ellenszere

A rémálomzavar egy gyakori rémálmokkal, és ebből következően folyamatos szorongással járó állapot. A páciensek kezelésében többféle módszert is alkalmaznak, ugyanis tartós fennállása esetén a rémálomzavar kimerültséghez, kialvatlansághoz, így további fizikai és mentális egészségromláshoz vezet. A Science Alert egy új, kombinált kezelési módról számol be, amelyben az álmok újrakeretezésének módszerét vegyítették az úgynevezett pozitív hangterápiával.

Sophie Schwartz, Alice Clerget és Lampros Perogamvros a Current Biology című szaklapban megjelent tanulmányában 36 rémálomzavarral diagnosztizált önkéntest vizsgált. A páciensek a kísérlet elején kéthetes alvásnaplót vezettek, amelyben rendszeres rémálmokról számoltak be, átlagosan legalább heti 2,5 alkalomról. Ezután a csoport minden tagjának biztosítottak egy terápiás alkalmat, amelynek keretében egy már ismert módszert használtak: az álomképek átkeretezésével dolgoztak.

Az IRT-terápia (képi próbaterápia) lényege, hogy a visszatérő rémálomképet egy kevésbé rossz történetté írja át a páciens. Ezt a módszert a csoport felénél a TMR-módszerrel kombinálták, ami célzott emlékezeti reaktivitást jelent és tulajdonképpen egy, a pozitívabb történethez kapcsolódó hang lejátszását jelenti alvás közben. Vagyis a kontrollcsoport csak új történetet, míg a vizsgált személyek egy-egy új történetet és egy ahhoz társított hangot (a C6/9 zongoraakkordot) is kaptak a rémálmaik ellen.

Már önmagában a történet átírása is jelentős eredményt hozott, kéthetes távlatban a rémálmok száma heti egy körüli értékre csökkent. Azoknál pedig, akik a hangot is hallgatták, mindössze 0,2-re esett vissza az átlagos rémálomszám. A kutatók szerint azonban az igazi eredményességet az mutatja, hogy hónapokkal később is elmaradt a rémálmok előfordulása a kiindulási értékektől. A kombinált kezelést kapóknál 0,33-ra kúszott fel a szám, míg a csak IRT-t használóknál 1,5-re.

Ezzel együtt a TMR-csoportból sokan egyre pozitívabb álmokról számoltak be, azaz nemcsak a rémálmok mennyisége csökkent, hanem általánosságban is javult az álmaik hangulata. A kutatók kiemelték továbbá, hogy az eredményességhez elengedhetetlen volt a rendszeres és következetes gyakorlás is, ami számukra is meglepően könnyen ment a vizsgálatba bevont személyeknél.

