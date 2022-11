A BBC szimfonikus zenekara egy színpadra állt a mesterséges intelligenciával, itt az eredmény

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Silicon egészen különleges zenemű, Robert Laidlow darabja ugyanis nemcsak szimfonikus zenekarra íródott: a szerző a mesterséges intelligenciát is bevonta a mű megalkotásába. A darab mindhárom tételét úgy hozta létre, hogy algoritmusokkal dolgozott rajtuk, írja a New Scientist.

A darabot a BBC szimfonikus zenekara adta elő először október 29-én a manchesteri The Bridgewater Hallban. Laidlow számára a technológia igazán meghatározó, doktori disszertációjában is a zene és a mesterséges intelligencia lehetséges kapcsolatait vizsgálja.

A darab első tételében a MuseNet mesterséges intelligenciát használta a szerző. Ezzel négyperces, tíz hangszerre írt zenei részletek készíthetők, és egészen izgalmas műfaji keveredések érhetők el. Ez például egy Bon Jovi-Chopin kollaboráció, ami igen vegyes érzelmeket váltott ki az internetes hallgatóságából.

A második tétel elkészítésében a Google Magenta csapatának segítségét kérte Laidlow. A San Franciscó-i csapattal az egyes hangok átalakításán dolgoztak a DDSP-VST technológia segítségével, így különböző hangszerelésekkel tudtak kísérletezni.

A darab harmadik részlete úgy készült, hogy egy PRiSM SampleRNN mesterséges intelligenciát tanítottak be a zenekar elmúlt 20 évben előadott darabjai alapján. Viszont a felvételeken nemcsak a hangszerek hangjait rögzítették, hanem a közönségből beszűrődő zajokat és a tapsot is felvették. Ezért az algoritmus ezeket is feldolgozta, amikor zenei részleteket generált, ami egészen különleges hangzást kölcsönöz a darabnak.

