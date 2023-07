Kizöldült a kék bolygó

facebook twitter tumblr linkedin

Korábban azt feltételezték, hogy 30 évnyi megfigyelés alapján lehet csak megállapítani, hogy milyen hatással van a klímaváltozás az óceán ökoszisztémáira, most kiderült, hogy elég húsz is: a fitoplanktonok olyan tempóban szaporodnak el a vizekben, hogy ez már ennyi idő alatt is jól láthatóan megváltoztatja a bolygó képét.

A fitoplanktonok a meleget kedvelik, és bár sok faj számára fontos táplálékforrásnak számítanak, másokra halálos veszélyt jelentenek. Ha túlzottan elszaporodnak, oxigénszegény zónákat hoznak létre a vízben, az itt élő állatok egy része pedig nem tud elmenekülni, és elpusztul. Nagy valószínűséggel az emlékezetes 2013-as, Alaszkától Mexikóig terjedő tömeges tengericsillag-pusztulást is ez okozta.

photo_camera A zöldülés a fitoplanktonok műve Fotó: NASA

A mostani mérések műholdképeken alapulnak, és bár az óceánok zöldülését a fitoplanktonon kívül más is okozhatja, a kutatók ezt tartják az elsődleges kiváltó oknak. A műholdas vizsgálat ráadásul az egész Földre vetítve megbízhatóbb, mint a hagyományos klorofillmérések: ez az anyag adja a fitoplanktonok zöld színét.

Gyorsabban zöldül a bolygó, mint hitték

A kutatók szerint a zöldülés leginkább az Egyenlítő környékén, illetve innen negyven fokos távolságig figyelhető meg, és annak ellenére, hogy a rövid távú hatásait a tengericsillag-hullás is jól mutatja, a hosszú távúakról még csak találgatni tudnak a szakértők.

A tengeri csillagok egyes egyedei az oxigénhiányos környezetben elpusztultak, a lebomló állatok pedig tovább csökkentették az élők számára rendelkezésre álló oxigént – ebből látszik, hogy milyen komplex folyamatokról van szó. Az algák elszaporodása a feltételezések szerint befolyásolja a víz mélyére hatoló fény mennyiségét, a tengeri ökoszisztémák összetételét és a táplálékláncot, de hatással van a vizek hőmérsékletére és PH-tartalmára is. Öröm az ürömben, hogy a fitoplanktonok hatékonyan kötik meg a szén-dioxidot is, így amellett, hogy melegítik a vizeket, mégis csökkenthetik a globális felmelegedés mértékét.

A zöldülés a kutatók szerint egyértelműen a klímaváltozás számlájára írható, de a mostani El Niño, ami miatt melegszik az óceánok hőmérséklete, valószínűleg tovább gyorsítja majd a folyamatot. Míg egy 2019-es kutatás becslései szerint a jelenség a század végére akár az óceánok felét is érintheti majd, ez az arány a friss felvételek szerint már mostanra meghaladta az 56 százalékot.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: