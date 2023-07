Egy foknyi felmelegedés 6 százalékkal növeli a kígyómarás kockázatát

facebook twitter tumblr linkedin

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint évente 4,5-5,4 millió embert ér kígyómarás a világon, közülük 1,8-2,7 millióan tartósan meg is betegednek tőle, 81-138 ezer ember pedig bele is hal a marásba. A szervezet szerint a kígyóméreg okozta tünetek ezzel együtt a legelhanyagoltabb trópusi betegségekhez tartoznak, ezért az érintett területeken kiemelt fontosságú az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése és a rendelkezésre álló ellenszérumok célba juttatása. A WHO adatainak nagy szórása is annak köszönhető, hogy sokan orvoshoz sem tudnak menni, ha megmarta őket egy kígyó.

A balesetek elkerüléséhez viszont a kígyók viselkedését is meg kell érteni. Egy friss amerikai kutatás szerint minél melegebb az idő, annál harapósabb kedvükben vannak a kígyók. A kutatók az amerikai Georgia állam kígyómarásait vizsgálták, a 2014 és 2020 közötti kórházi adatokat pedig összevetették a betegek irányítószámával és a sérülés bekövetkeztekor uralkodó időjárás adataival.

Veszélyes tavasz

A hét év alatt egy fok hőmérséklet-emelkedés a mérgeskígyók esetében 5,6, az emberre veszélytelen kígyók esetében pedig 5,8 százalékkal emelte meg az esetszámot. A kutatók arra is rájöttek, hogy melegebb időben az egyéb csípések és marások (pók, méh, darázs) száma is megemelkedik, de nem annyira, mint a kígyómarásoké.

photo_camera A georigában is élő gyémánt csörgőkígyó Észak-Amerika egyik legveszélyesebb kígyója Fotó: DANIEL HEUCLIN/Biosphoto via AFP

A legtöbb baleset a melegebb tavaszi napokon történt, ami nem is csoda: a kígyók melegben aktívabbak. Nyáron ennek ellenére nem mutatkozott olyan szoros összefüggés a hőmérséklet és a kígyómarások száma között, mint tavasszal, de Georgiában még így is ebben az évszakban történik a legtöbb hasonló baleset. A tanulmány vezető szerzője, Noah Scovronick szerint a kígyók tavasszal magukhoz térve párt keresnek, így nagyobb az esély, hogy az ember összefut velük, nyáron viszont lehet olyan meleg is, ami már inkább lelassítja az állatokat.

Georgiában 17 mérgeskígyó-faj él, ezek közül hét marása jelenthet számottevő egészségügyi kockázatot az ember számára. A herpetológusok szerint a legtöbb balesetet az emberi települések terjeszkedése és a figyelmetlenség okozza, de arra is felhívják a figyelmet, hogy az itt megfigyelt összefüggés a marások gyakorisága és a melegebb időjárás között más tájakon is igaz lehet.

Erre utalnak egy 2015-ös Costa Rica-i kutatás eredményei is: ebben a szegénység és a lakhely mellett az El Niño-t is kockázati tényezőnek tekintették, és valószínűsítették, hogy a felmelegedés növeli a kígyómarások kockázatát az országban, igaz, azt nem számolták ki, hogy hány fok hány százalékkal több balesettel járhat.

