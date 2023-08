Csodálatos 9000 éves nyakláncot rekonstruáltak egy gyermeksírból

facebook twitter tumblr linkedin

Keveset lehet tudni a mai Jordánia területén eltemetett alig 8 éves kislány életmódjáról, sírhelye viszont gazdagságról árulkodik. A gyerek mellé több ezer értékes gyöngyöt temettek, és a régészeknek sikerült egy korabeli nyakláncot is rekonstruálni a sír tartalmából, írja a Science Alert.

A gyerek társadalmi státuszáról az ékszerek és gyöngyök sokat elárulnak, az egykori neolitikumi falu, Ba'ja lakosai nagy gonddal temették el őt. A régészek eddig 2500 gyöngyöt számoltak össze, a sír 2018-as feltárása óta, ezek közül néhány kalcitból, türkizből vagy hematitból készült. Többségüket vörösre festették és a sírban a kislány mellkasán helyezkedtek el – ezért következtettek arra, hogy a temetéskor nyakláncként viselhette őket a tulajdonosuk.

Ezt az elméletet támasztja alá az is, hogy egyfajta sorrendet is felfedeztek a kutatók: minden 10. korong alakú gyöngy mellett két cső alakú gyöngy helyezkedett el. Ez azonban még azt is jelenthette volna, hogy a kislány ruhájába varrták a gyöngyöket. A nyak alatt azonban találtak egy dupla lyukú medált is, amihez további gyöngyök kapcsolódhattak, így valószínűsíthető, hogy a gyerek a temetéskor egy több soros nyakláncot viselt.

Ba'ja i.e. 7400 és 6600 között működhetett településként, és hiába tártak fel itt egyelőre nagyon kevés sírhelyet, régészeti érdekességből annál többet találnak a szakemberek a környéken. A kislány nyaklánca nem hasonlít más, a levantei útvonalon jellemző és elterjedt viseletre, mintavilága ugyanakkor a későbbi mezopotámiai és egyiptomi díszítéseket idézi.

A nyakláncot, vagyis az azt alkotó gyöngyöket a Ba'ja-tól nem messze található petrai Új Múzeumban állítják ki.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: