Hogyan töltsd a mobilodat?

Bár kézenfekvőnek tűnik, hogy akkor töltse a mobiltelefonját az ember, amikor alszik, ez a manapság elterjedt akkumulátoroknak valójában nem tesz jót. A lítiumion-akkumulátoroknak ugyanis sem a 100 százalékra töltés, sem 0 százalékra merülés nem kedvez. Erről bárki meggyőződhet, ha ellenőrzi az akkumulátor kapacitását és élettartamát, ami a rossz töltési szokások miatt a kívánatosnál sokkal gyorsabban csökkenhet.

Na de akkor hogyan kell jól tölteni egy telefont? A legegyszerűbb az lenne, ha a gyártók egyértelmű utasításokat adnának, de ezeket nem olyan könnyű megtalálni a mobilok vagy más lítiumion-akkumulátorral működő készülékek, például laptopok vagy tabletek használati utasításában. Jó hír viszont, hogy a legtöbb gyártó beépített szoftveres funkciókkal segít abban, hogy minél tovább maradjanak egészségesek a mobilok akkumulátorai.

Szinte minden gyártó egyetért

Kevés kivételtől eltekintve a legtöbb kisméretű elektronikai eszközbe lítiumion-akkumulátort szerelnek. Köztük vannak a nagy mobilgyártó cégek, az Európában legtöbb telefont eladó Apple, a Samsung, a Xiaomi, a Huawei és az Oppo. Ezzel a korábbi nikkeltartalmú akkumulátoroknál jobb üzemidőt érnek el: egy-egy telefon 8-10 órányi folyamatos használatot is kibír még többéves korában is.

Az akkumulátorvédelem viszont nem volt mindig ilyen egyértelmű. A 2010-es évek második felében robbant a hír, miszerint az Apple szándékosan lassította a régebbi iPhone-okat, és ezt az akkumulátorok üzemidejének meghosszabbítására fogta. A Batterygate néven elhíresült botány óta az Apple felhagyott a gyakorlattal, és a többi céghez hasonlóan az akkumulátor élettartamát védő funkciókat épített a telefonokon futó operációs rendszerekbe.

Ezek többnyire azon a tényen alapszanak, hogy a lítiumion-akkumulátoroknak az az ideális, ha 20-30, illetve 70-80 százalékos töltöttség között tartják őket; a Samsung konkértan azt javasolja a tulajdonosoknak, hogy a telefonokat tartsák 50 százalék körüli töltöttségi szinten. Vagyis sem a teljes lemerülés, sem a 100 százalékra töltést nem tesz jót, ugyanis mindkettő egy-egy töltési ciklussal rövidíti meg az élettartamát a mobilnak. Márpedig ilyen teljes töltési ciklusból az átlagos mobilok mostanában hozzávetőlegesen 4-500-at viselnek el komolyabb teljesítményromlás nélkül.

photo_camera Van eltérés abban, hogy melyik gyártó mit ajánl, az iPhone -ok és a Huawei mobilok 30 és 80, a Samsung telefonok 30 és 70, a Xiaomik pedig 20 és 80 százalék között teljesítenek a legjobban a gyártók ajánlása szerint.

Az Apple ígérete szerint még ennyi ciklus után sem kell mindenhová töltővel járni, de az akkumulátor kapacitása az eredeti 80 százaléka alá esik vissza, vagyis a teljes töltés ellenére is négyötödannyi ideig lehet használni a telefont, mint szabályszerű töltés esetén.

Szoftveres rásegítés

Ma már a legtöbb telefon rendelkezik valamilyen akkumulátorvédő funkcióval. Az egyik ilyen az „alacsony töltöttségű mód” (így nevezik az iPhone-ban a funkciót), aminek az a célja, hogy amikor a telefon 20 vagy 10 százalék alá merül, csökkenti a készülék energiafelhasználását. Ugyanígy a Samsung, a Huawei és az Oppo is kínál ilyen csökkentett energiafelhasználású működésmódot. A ma kapható okostelefonok abban is hasonlítanak egymásra, hogy a töltésük is okosabb, mint az elődeiké.

photo_camera Az iPhone-okban manuálisan aktiválható az alacsony töltöttségű mód (low power mode). A grafikonon jól látszik az is, hogy az éjszaka folyamán, bár töltőn volt a telefon, az automatikus optimlaizálás csak az utolsó 1-2 órában engedte 100 százalékra tölteni az iPhone-t. Fotó: Képernyőfotó

Az optimalizált töltés azt jelenti, hogy a rendszeresen éjszaka, hosszabb ideig töltött telefonok hiába vannak akár 8-10 órát a töltőn, nem tartják az akkumulátort 100 százalékon. Helyette a felhasználói szokásoknak megfelelően ütemezik a 100 százalékra töltést, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ébresztő megszólalása előtti fél órában töltik fel teljesen az akkumulátort, vagy ha nincs beállítva ébresztő, akkorra, amikor általában használni kezdik a mobilt.

Ha egy iPhone töltése tovább tart, mint hogy az akkumulátor elérné a 80 százalékot, a szoftver a felhasználói szokásoknak megfelelően lassítja vagy egy időre leállítja a töltést, például éjszaka. Ilyenkor a maradék 20 százalékot csak azelőtt tölti fel, mielőtt általában leveszik reggel a készüléket a töltőről. Az újabb Samsung Galaxy készülékekben pedig van olyan akkumulátorvédő funkció, ami csak 85 százalékig engedi feltölteni a mobilt

Ez a funkció akkor működik jól, ha a telefon tulajdonosa szinte minden nap ugyanúgy, ugyanakkor teszi töltőre és veszi le arról a mobilját, de nem akar azzal foglalkozni, hogy egyébként mi lenne ideális a telefonjának.

Sok kicsi sokra megy

A lítiumion-akkumulátoroknak jobbat tesz, ha nem egyhuzamban 8 órát vannak a töltőn, hanem inkább több alkalommal, rövidebb ideig töltik őket. Ezért a gyártók azt javasolják, hogy inkább napközben 1-1 órán át töltsük a telefont, lehetőleg olyankor, amikor nem használjuk őket.

És akkor sem mindegy, hogy mivel. A sérült, rossz minőségű utángyártott kábelek túlmelegedéshez és a telefon, valamint az akkumulátor roncsolódásához vezethetnek, úgyhogy mindenképpen érdemes gyári és szabványos töltőkábelt használni. Arra sem árt figyelni, hogy a telefon alkalmas-e gyorstöltésre, melegszik-e a vezeték nélküli töltéstől, és ha igen, esetleg a tok okozza-e a problémát.

A fizikai magyarázat

A lítiumion-akkumulátorokban lítiumatomok és lítiumionok áramlanak a katód és az anód között és tárolják a töltött feszültséget, hogy aztán az anódról katódra áramlás során leadják az eszközöknek. Néhány dologra kimondottan érzékenyek ezek az akkumulátorok, ilyen például az extrém hideg és a túl meleg, ami megnehezíti a használatukat nemcsak okostelefonokban, de elektromos autókban is.

Az akkumulátor élettartamát viszont nemcsak az befolyásolja, hogy hol, mire és milyen hőmérsékleten használják a telefont, hanem az is, hogy hogyan töltik. Ennek az az oka, hogy a lítiumion-akkumulátorok töltése alacsonyabb töltöttségi szinteken gyorsabb, majd a 100 százalékhoz közelítve egyre lassabb, mert az anód telítettebb lítiumatomokkal. Amikor pedig a töltésszint eléri a 100 százalékot, a cella felvesz egy kvázi egyensúlyi állapotot, ám ez abban a pillanatban felborul, amint egyetlen lítiumatom lead egyetlen elektront, ekkor ugyanis a cella ismét arra törekszik majd, hogy újra elérje a 100 százalékot. Vagyis az utolsó pár százaléknyi töltéssel küzd a telefon, ha nem működik benne az optimalizált töltési funkció, viszont órákat van még a töltőn azután, hogy teljesen feltöltődött az akkumulátor.

