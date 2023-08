Két új vakondfajt túrtak elő Törökországban

facebook twitter tumblr linkedin

Egy új faj felfedezése mindig nagy esemény, de David Bilton, a Plymouth-i Egyetem biológusa szerint egy új emlősfaj felfedezése még ennél is nagyobb szenzáció. Bilton és társai két új vakondfajt azonosítottak Törökország délkeleti részén, mindkettő morfológiai különbségeket is mutat a már ismert eurázsiai vakondokhoz képest, de most genetikai vizsgálatokkal is igazolták, hogy valóban külön fajhoz tartoznak.

Bilton szerint nem csoda, hogy a különböző vakondok között ritkán találhatóak látványos különbségek: a föld alatti életmód miatt az eltérő fajok testmérete és alakja nagyban hasonlít egymásra. Az egyik újonnan felfedezett fajt, a Talpa davidiana tatvanensist a kutatók a már korábban ismert, súlyosan veszélyeztetett perzsa vakond (Talpa davidiana) alfajaként írták le, míg a másik egy teljesen új fajhoz tartozik.

photo_camera A Talpa hakkariensis Fotó: University of Plymouth

Bár a perzsa vakond újonnan felfedezett alfaja is sokban különbözik az eddig ismerttől, a másik felfedezés, a Talpa hakkariensis egy eddig teljesen ismeretlen fajhoz tartozik, amit a morfológiai eltérések és a DNS-vizsgálatok is igazoltak.

Nagyobb a diverzitás, mint gondolták

Bilton szerint a két új faj felfedezése jól mutatja, hogy még ott is nagyobb a biodiverzitás, ahol az ember nem is gondolná – és azért is fontos, mert a veszélyeztetett vakondok megóvása csak úgy lehetséges, ha a tudomány egyáltalán tud a létezésükről. A genetikai vizsgálatok két korábban önálló fajnak gondolt vakond, a T. transcaucasica és a T. streetorum státuszát is megerősítették.

Az egyik új fajt Hakkari, a másikat Bitlis közelében találták. Bilton szerint az, hogy a régióban ennyi különálló vakondfaj található, leginkább az élőhelyek átjárhatatlanságának és a sajátos időjárási, illetve földrajzi viszonyoknak köszönhető: a két frissen leírt fajnak például nyáron az 50 fokos hőséghez, télen pedig a gyakran két méteres hótakaróhoz kellett alkalmazkodnia.

A felfedezéssel az ismert eurázsiai vakondfajok száma 16-ról 18-ra emelkedett, de a biológus szerint ez még nem a történet vége: a további vizsgálatok valószínűleg újabb fajokat tárnak majd fel a török hegyekben.

