Darwin200: Fiatal környezetvédők indultak útnak Darwin nyomában

Tíz évnyi előkészület után végre kifutott a kikötőből az Oosterschelde, hogy a fedélzetén fiatal (felnőtt) környezetvédőkkel két éven át tartó világkörüli útra induljon. A 105 éves holland szkúner útját online is lehet követni, a hajó a tervek szerint a Beagle második útjának minden jelentősebb állomását érinti majd.

A vitorlás a Beagle-hez hasonlóan Plymouth kikötőjéből indult útnak, az indulást két, Anglia partjai körüli próbaút előzte meg. Az Oosterschelde útja során a tervek szerint összesen 32 kikötőben köt majd ki, ahol a hajó utasai ismeretterjesztő előadásokat tartanak, illetve faültető akciókat szerveznek.

photo_camera A felújított holland vitorlás Fotó: ANP via AFP

Mikroplasztikmérés a vitorlásról

A projektet szervező Darwin200 alapítója, Stewart McPherson szerint az út célja, hogy megmutassák, hogy valódi válaszok is léteznek a környezetvédelem kihívásaira. Az út két fővédnöke Jane Goodall primatológus és Charles Darwin ük-ük-ükunokája, a botanikus Sarah Darwin.

A hajóút során a résztvevők tudományos kutatásokat is végeznek, így például mérik a tenger hőmérsékletét, megfigyelik a cetfélék és tengeri madarak vándorlását, a szigetek között széllel közlekedő pókokat és mérik a vízben található mikroműanyagok mennyiségét is, az eredményeiket a kikötőkben és online is ismertetik majd.

Az igazi Beagle első útja négy, a második öt éven keresztül tartott, ez utóbbin vett részt a fiatal Charles Darwin is, az Oosterschelde ehhez képest mindössze két évig járja majd a tengert, várhatóan 2025 júniusában köt majd ki Falmouthban.

