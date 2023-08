Vért könnyezhetett III. Vlad, Drakula előképe

facebook twitter tumblr linkedin

III. (Karóbahúzó) Vlad Drakula nélkül is elég barátságtalan figura lehetett: uralkodása alatt, 1448-től 1462-ig állítólag legalább 40 ezer, de lehet hogy 100 ezer ember haláláért volt felelős, ahogy pedig a beceneve is mutatja, a legtöbbjüket karóba húzatta. Most kiderült, hogy még rémisztőbb alak volt, mint eddig hitték: a Cataniai Egyetem egy friss kutatása szerint haemolacriában és gyulladásos megbetegedésekben szenvedhetett. Az előbbit több ok is kiválthatja, de megfelel azoknak a feljegyzéseknek, amelyek szerint a fejedelem vért könnyezett.

A kutatók három olyan levelet vizsgáltak, amelyet III. Vlad írt. A tömegspektrométeres vizsgálatok során 100 emberi eredetű, és körülbelül 2000 környezeti eredetű peptidet azonosítottak. A kutatás nem ad választ minden kérdésre, de jó képet ad a 15. századi Havasalföld környezetéről és a fejedelem egészségi állapotáról – igaz, azt a tanulmány szerzői is elismerik, hogy a haemolacriát nem lehet száz százalékos biztonsággal megerősíteni.

Valami baj biztos volt vele

Ahogyan azt sem, hogy Drakulát bárki vámpírnak tartotta volna: ehhez Bram Stoker 1897-es regénye kellett, amiben az író havasalföldi fejedelemből erdélyi grófot csinált a karakterből, aminek valójában csak a nevét merítette a történelmi alaktól, Vlad román keresztneve ugyanis Drâculea volt. Az író fia szerint III. Vladnak még ennyi köze sincs Drakulához, szerinte Bram Stoker egy túlzásba vitt rákvacsora utáni rémálma alapján írta a regényt.

photo_camera III. Vlad arcképe a XVI. századból Fotó: Közkincs

A korábbiakban több kutatás is foglalkozott III. Vlad egészségével, de ez az első tömegspektrométeres vizsgálat, amit az általa írott dokumentumokon végeztek. A korábbi feltételezések szerint a fejedelem porfíriában szenvedhetett, ezért kerülte a napfényt, néha pedig dührohamok törtek rá.

Ezek meglehetősen pusztítóak lehettek: az ottománok mellett bárkit hajlamos volt karóba húzatni, akiről úgy gondolta, hogy „nincs hasznára a társadalomnak”. Ilyeneknek ítélte azokat a szász kalmárokat is, akikből több tucatnyit végeztetett ki. Saját beszámolói szerint egy hadjárata idején 23,884 törökkel végzett („parasztokat, öregeket, fiatalokat, nőket, férfieket öltem meg”), bár hozzátette, hogy ehhez nem számolta hozzá azokat, akikre egyszerűen csak rágyújtotta a házat.

photo_camera Drakula erdeje Fotó: Photo12 via AFP

Sikeres hadjáratai miatt sokan Európa védelmezőjének tartották, még II. Pius pápa is gratulált neki a harci sikereiért, amelyekkel állítólag II. Mehmed oszmán szultánt is visszarettentette: amikor a szultán meglátta, hogy III. Vlad húszezer embert húzatott karóba, inkább visszafordult, nem próbált beljebb hatolni a fejedelem területére.

III. Vlad végül 1476-ban, egy rajtaütésben veszítette életét, a fejét állítólag Konstantinápolyba küldték, hogy a városkapu fölé függesszék. Az élettörténete azért jól mutatja, hogy ha valóban vért könnyezett, az már csak a hab lehetett a tortán, anélkül is elég kellemetlen alak lehetett.

