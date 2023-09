Rugalmas és csúszásmentes cipőket viselhettek az ókori kínai katonák

facebook twitter tumblr linkedin

Az ókori kínai császár, Csin Si Huang-ti sírját mintegy 8000 agyagkatona, valamint lovak, kocsik és zenészek őrzik, amiket együttesen Agyaghadsereg vagy Cseréphadsereg néven ismerünk. Az 1974-ben feltárt hadsereg vizsgálata újabb és újabb információkat tartogat a korabeli harcászatról, most pedig az ókori kínai katonák cipőjét próbálták meg rekonstruálni a leletek alapján.

A 2200 éves hadsereg, aminek célja a császár uralmának biztosítása volt a túlvilágon is, különböző pozícióban álló, térdelő és más-más harcrendű katonákat tartalmaz. Ez a változatosság volt a kutatók segítségére abban, hogy jobban megismerjék a korabeli harcosokat és viseletet. Az agyagkatonák által viselt cipők alapján pedig arra lehet következtetni, hogy a harcosok cipője rugalmas volt, talpa pedig a mintázatnak köszönhetően csúszásmentes.

A kínai Szecsuáni Egyetem munkatársai a hadsereg egyik térdelő íjászának cipőjét vizsgálták, ez alapján igyekeztek rekonstruálni a korabeli lábbeliket, írja a New Scientist. A kutatópáros az íjász szobrának felmérése után a szögletes orrú cipő tulajdonságait elemezte: a lábbeli talpvastagsága kb. 1,5 centiméter, talpán pedig kör alakú bemélyedések találhatók, amik a kutatók szerint öltések voltak és túlnyomórészt a sarok környékén, valamint a lábujjaknál koncentrálódtak.

photo_camera Íjász a kínai Agyaghadseregből Fotó: YANG YIMIAO/Xinhua via AFP

Mivel a szobrok által viselt cipők hasonlítanak a korból származó cipőleletekre, a tanulmány szerzői úgy döntöttek, a korra jellemző eljárásokkal alkotják újra a cipőket. A talpat több réteg vászonszövetből varrták össze természetes szálakkal és ugyanígy illesztették hozzá a cipő felső részét is. A talp felső és alsó harmadában pedig sűrűbb öltéseket alkalmaztak, amivel a szobor talpán látott körkörös mintázatot igyekeztek utánozni.

Ezt követően a kutatók más, a térségben fellelt korabeli cipők másolatait is elkészítették és fel is próbálták őket, hogy kipróbálják, miben lehetett más a katonai viselet. Az Agyaghadsereg katonáinak cipője rugalmasabbnak bizonyult járás közben és a többi cipőreplikához képest kevésbé csúszkáltak a talajon. Ez a csúszásállóság nedves körülmények között is megmaradt és még a mai gumitalpú cipőknél is jobban teljesített az ókori konstrukció. Ez biztonságosabbá tehette a járást, ami a korabeli katonáknak komoly harci előnyt jelenthetett a valódi küzdelmek során.

