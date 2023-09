Költőkkel és írókkal tanítják tovább a mesterséges intelligenciákat

facebook twitter tumblr linkedin

Felbukkant egy sor álláshirdetés, amiben költőket, valamint regény- és drámaírókat keresnek, hogy vegyenek részt a generatív mesterséges intelligenciák (MI) fejlesztésében. A Szilícium-völgy kimondottan MI-oktatásra szakosodott cégei angol, hindi és japán nyelven beszélő szakembereket is keresnek abból a célból, hogy javítsák az algoritmusok szöveggenerálási képességeit.

Az íróktól szövegmintákat várnak, amiben a költői és irodalmi eszközök használata is megjelenik. Ezek segíthetnek abban, hogy javítsák a modellek szövegalkotását, írja a Rest of World. A lapnak nyilatkozott a két legnagyobb MI-oktató cég, a Scale AI és az Appen, mindkét vállalat azért alkalmaznak kreatív írókat, hogy ezzel az általuk kezelt nyelvi modellek (ők gondozzák az olyan tech óriások nagy nyelvi modelljeit, mint az OpenAI, a Meta, a Google és a Microsoft) is kreatívabbá váljanak.

A kutatók a nehezen mérhető kreativitás egyik kritériumaként az újszerűséget nevezték meg, ebben viszont az olyan csetbotok, mint a ChatGPT nem jeleskednek, még akkor sem, ha a tavaly novemberben indult csetbottal verseket, esszéket vagy akár komplett marketingkampányokat lehet íratni.

Ezért is jellemző, hogy az algoritmusok egyelőre olyan témákon dolgoznak, mint a sporthírek vagy a gazdasági események összefoglalói, ezekben ugyanis nem sok helye van a kreativitásnak, nincs helye az eredetiségnek és egy sor ismétlődő szófordulat is használható bennük.

Ezzel szemben az irodalmi igényű szövegek összeállítása még az embereknek sem egyszerű, a ChatGPT pedig különösen szenved akár egy egyszerűbb verselési stílus másolásával is. Nem segít a helyzeten az sem, hogy az eddigi fejlesztések többnyire könnyen hozzáférhető, kevésbé jó minőségű szöveget használtak a betanuláshoz (például a közösségi médiából vagy online blogokból). És hiába kerülnek be az adatbázisokba a webaratás során olykor irodalmi művek is, ezek is csak angolul szerepelnek.

A Rest of World információi szerint már nemcsak igény, hanem pénz is van a nyelvi egyensúlytalanságok kiegyenlítésére. Míg korábban nevetségesen keveset kerestek az adatfeldolgozók, addig ma már akár óránként 50 dollár is juthat azoknak, akik a nyelvi modellek javításán dolgoznak valamilyen, az angoltól eltérő nyelven. A finomhangoláshoz pedig elengedhetetlen, hogy ne csak más nyelvek, hanem más szakterületek felé is nyissanak. A lap megemlíti, hogy főleg az utóbbi fél évben egyre több szakértőt (például orvost vagy jogászt) vonnak be a speciális, adott feladatra fejlesztett nyelvi algoritmusok tanításába.

