Luffából készült szivacsok nyomkodásával akár fél tucat LED energiaellátása is fedezhető

A Pekingi Egyetem kutatói luffából (loofah, szivacstök, szivacsuborka) készült szivacsból állítottak elő annyi energiát, amivel egy 6 LED-ből álló áramkör számára sikerült elegendő elektromos áramot termelni. A művelethez csupán a szivacs ismétlődő összenyomására volt szükség, írja a New Scientist.

A jelenség nem egyedülálló: a luffa terméséből szárított szivacsok szigetelők, szerkezetük alapja pedig kristályos, ami a mechanikai hatásokra elektromos energia termelésével reagál. Ez az úgynevezett piezoelektromosság, ami meglehetősen kevés áramot termel, azonban a kutatók abban bíznak, hogy az általuk leírt jelenség inspirálhat olyan megoldásokat, amikkel később akár egy mobiltelefon is feltölthető hálózati áram nélkül.

A tanulmány szerzői rögzítették az energiatermeléshez szükséges feltételeket. Először is nem elég bármilyen luffaszivacs a művelethez, az általuk kiválasztottakat a kísérletek előtt kezelték, hogy tulajdonképpen csak a cellulózkristályos alapszerkezet maradjon meg.

Ezután a szivacs összenyomásakor keletkező energiát kondenzátorokon gyűjtötték össze, amiket egy olyan áramkörbe kötöttek be, amiben további 6 LED-et is elhelyeztek. Sikerült annyi áramot előállítaniuk a szivacs nyomkodásával, hogy a LED-ek világítottak, de azt a kutatók is elismerték, hogy a módszer önmagában egyelőre nem túl hatékony.

Ahhoz ugyanis, hogy valóban ki lehessen használni a mindennapokban, például kisebb energiaigényű tárgyak energiaellátására, sokkal több áramra van szükség, mint amit a luffaszivacsok nyomkodásával ki lehet nyerni. Ezért a szerzők abban bíznak, hogy munkájuk elindít egy új kutatási sorozatot, amiben a luffa piezoelektromos tulajdonságait tovább vizsgálják, és esetleg megalkotnak egy olyan anyagot, ami a szárított termés szerkezetéhez hasonlóan reagál a mechanikai hatásokra, ugyanakkor kíméli a környezetet és nem jelent extra műanyagterhelést.

