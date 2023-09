Rejtélyes AI-eszközön kezdett együtt dolgozni az iPhone tervezője és a ChatGPT atyja

facebook twitter tumblr linkedin

Az Information forrásai szerint Jony Ive, az Apple korábbi vezető formatervezője és Sam Altman, az OpenAI alapító-vezérigazgatója egy egyelőre nem részletezett, mesterséges intelligencia (AI) alapú hardver építésében való együttműködés lehetőségeit kezdte vizsgálni.

Altman korábban már korábban is dolgozott olyan tervezővel, aki az Apple-nél is meghatározó szerepet töltött be: Ive első alkalmazottja, Thomas Meyerhoffer még az iMac tervezésében vett részt, majd később Altam kriptoprojektjének, a Worldcoinnak dolgozott. Utóbbi felhasználói egy retinaszkenner segítségével hozhatják létre digitális profiljukat – ezt az Orb nevű eszközt tervezte Meyerhoffer.

photo_camera A Meyerhoffer által tervezett Orb szerkezete Fotó: Worldcoin

De az Apple volt munkatársai alapították azt a Humane nevű startupot is, amelynek Sam Altman az egyik legnagyobb befektetője. A hardver- és szoftvercég egy viselhető AI-eszközt fejleszt, amelytől azt remélik, hogy kiválthatják az okostelefonokat. A Humane és az OpenAI együttműködése értelmében az eszközbe beépíthetik Altman vállalatának AI-technológiáját.

A baráti viszonyt ápoló Ive és Altman közös terveiről azonban egyelőre nem lehet többet tudni. Az Information szerint a tervezgetésben eleinte Szon Maszajosi, a SoftBank vezére is részt vett, de az nem világos, hogy a japán üzletember továbbra is részét képezi-e a készülődő projektnek.

Szon az elmúlt néhány év alatt több mint 140 milliárd dollárnyi összeget fektetett különböző AI-startupokba, és korábban azt nyilatkozta, hogy a SoftBankot az AI-forradalom befektetési bankjává kívánja tenni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: