Furcsa kóbor kutyát találtak Brazíliában, aztán kiderült, hogy egy pamparóka-kutya hibridről van szó

facebook twitter tumblr linkedin

Brazília déli részén, Vacaria városában egy 2021-ben történt autóbaleset során mentették meg azt a kóbor állatot, amit kutyaként szállítottak a vadon élő állatok védelmével foglalkozó helyi központba, de a genetikai vizsgálatok után kiderült, hogy egy korábban sosem látott hibridről van szó: egy kutya és egy pamparóka keverékéről.

A nőstény állat külseje és viselkedése a kezdetektől fogva zavarba ejtette a tudósokat. Úgy ugatott, mint egy kutya, de a szemei és a bundája is egy kutyáéhoz hasonlított, ám hegyes fülei és hosszúkás orra nem illett az összképhez. Ráadásul a kutyatápot sem ette meg, helyette kisebb patkányokat fogyasztott. „Nem volt olyan szelíd, mint egy kutya, de hiányzott belőle a vadon élő kutyáktól elvárható agresszivitás is, amikor kézbe vettük” – mondta egy, az állat gondozásában részt vevő természetvédő a Telegraphnak.

Dél-Amerikának ebben a régiójában négy kutyaféle (erdei kutya, sörényes farkas, rákászróka, pamparóka) található meg, de ezek közül egyik sem egyezett küllemében és genetikájában a megmentett állattal, így a brazil kutatók a kereszteződés lehetőségét kezdték vizsgálni.

photo_camera Fotó: São Braz Conservation Centre / Flavia Ferrari

Mint kiderült, az állat valószínűleg egy igazi pamparóka (Lycalopex gymnocercus) és egy házikutya (Canis lupus familiaris) hibridje. „Ez a felfedezés arra utal, hogy bár ezek a fajok körülbelül 6,7 millió évvel ezelőtt váltak el egymástól, és különböző nemekhez tartoznak, mégis képesek életképes hibridek létrehozására” – írják a kutatók.

Az állat összesen 76 kromoszómával rendelkezik, és ezek hasonlítottak is a két faj kromoszómáihoz – a pamparókáknak 37 pár kromoszómájuk van, ami a kutyák genomjával kereszteződve átrendeződhet 38 párrá. A hibridnek két olyan X-kromoszómája is van, ami két különböző morfológiával rendelkezik – ez is arra utal, hogy két különböző fajból származnak. A mitokondriális DNS elemzéséből az is kiderült, hogy valószínűleg egy hím kutya és egy nőstény pamparóka volt a két szülő.

A különös pampakutya sorsa végül tragédiába fordult: amikor az egyedet vizsgáló és a felépülését végigkísérő kutatók nemrég friss fotókat kértek az új lakóhelyéül szolgáló brazil állatkerttől, azt a választ kapták, hogy a hibrid körülbelül fél évvel ezelőtt elpusztult – a pontos dátumot és a halál okát nem osztották meg a tudósokkal. Rio Grande do Sul állam környezetvédelmi hatósága emiatt vizsgálatot indított az állatkerttel szemben.

A kutyák és a pamparókák egyébként már korábban is megtévesztették az embereket: 2021-ben egy perui család 13 dollárért vásárolt egy husky kutyát, de miután az a szomszédságban több állatot is megtámadott, a vadvédelmi szolgálat megállapította, hogy valójában egy culpeo pamparókát sóztak rájuk.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: