A zsiráfok és makifélék széklete segíthet megfékezni a gyógyszerrezisztens baktériumokat

Egzotikus állatok székletéből kivont vírusok baktériumölő hatásaival kísérletezik egy brit kutatócsoport. A vizsgálatokhoz az adta az ötletet, amikor az eleve a fágterápiákhoz használható vírusokat kutató Graham Stafford a családjával tett látogatást a Yorkshire Wildlife Parkban. Itt, a hatvanféle, közel 500 állat ürülékének vizsgálatára kért engedélyt a gondozóktól, hogy új vírusokat keressen a repertoár bővítéséhez, számolt be róla a Live Science.

A fágterápia lényege, hogy az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumokat nem gyógyszerekkel, hanem a baktériumot megtámadni képes vírusokkal, úgynevezett fágokkal kezelik. Ezek általában a baktériumsejteket felnyitva pusztítják el a kórokozókat. A fágterápia viszonylag új terápiás irányzat, alkalmazható kiegészítő kezelésként is, de általában csak a baktériumok viszonylag szűk körére képes hatni.

Ez egyben az előnye is a fágoknak, használatukkal ugyanis nem alakul ki olyan gyógyszerrezisztencia, mint a széles spektrumú antibiotikumok túlzott alkalmazása során. Ugyanakkor a baktériumok fejlődését továbbra is meghatározzák a fágok, csakhogy amikor egy baktériumtörzs ellenállóbbá válik egy fággal szemben, az antibiotikumokra érzékenyebben reagál, írja a lap. Kutatók izoláltak már fágokat emberi szájüregből az íny betegségeinek kezelésére, de nyertek ki vírusokat tehenek és csirkék váladékaiból is.

Stafford és munkatársai most a zsiráfok, a makik és a binturongok ürülékéből olyan vírusokat igyekszik kinyerni, amikkel gyógyszerkészítményeket állíthatnak elő például cukorbetegek számára. A diabéteszben szenvedők között ugyanis sokaknak gyógyszerrel sem sikerül megfelelően karbantartani a vércukorszintjét, az ingadozások pedig gyulladásokhoz és lábfertőzésekhez vezethetnek, amik kezelését fágterápiával is biztosíthatnák.

A terápiás készítmények fejlesztése során a mintákat először iszapos állagúra hígítják, majd szűrik, végül kizárólag a vírusok maradnak. Ezeket utána alaposan megvizsgálják, DNS-üket összevetik a korábban kategorizált vírusokéval és olyan tulajdonságokat is feljegyeznek róluk, mint a hőállóság, a stabilitás, a méret és az alak.

A terápiában használt készítményeknek az ürülékhez már semmi köze, a kutató a lapnak elmondta, hogy gyógyszereket, kenőcsöket fejlesztenek a mintákból nyert vírusokkal. A tényleges gyógyítást ezekkel végezhetik el a jövőben.

