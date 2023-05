A neandervölgyiek fogkövei segítenek az új antibiotikumok fejlesztésében

facebook twitter tumblr linkedin

Az emberi szájüreg sok száz mikroorganizmus természetes élőhelye. A speciális mikrobiom összetétele folyamatosan változik aszerint, hogy milyenek az aktuális környezeti feltételek, ahogy a táplálkozás, illetve a gazdaszervezet kora és egészségi állapota is befolyásolja.

A szájüreg egyedi mikrobiális kortörténetét a fogkövek őrzik. A lepedékből az őskövületekhez hasonlóan fosszilizálódó képletekből ugyanis akár egy ember teljes élete is visszakövethető a legújabb genomikai eljárásokkal. Ezen alapul az a forradalmi vizsgálati módszer is, amellyet Christina Warinner, a Harvard Egyetem biomolekuláris régésze dolgozott ki az őskori emberek életmódjának rekonstruálására – írja a Live Science.

photo_camera Neandervölgyi koponya fogköves fogakkal Fotó: leemage via AFP

Warinner és kollégái a Science-ben megjelent tanulmányukban részletezték azokat az eredményeket, amelyekre az őskorban élt 12 neandervölgyi (Homo sapiens neanderthalensis), 34 modern ember (Homo sapiens sapiens), valamint 18 ma él, vagyis kortárs személy fogköveinek vizsgálatával jutottak. A kutatók több mint 10 milliárd DNS-fragmentumot szekvenáltak, aminek alapján összesen 459 baktérium genomját azonosították, amelyek 75 százaléka a ma élő emberek szájüregi mikrobiomjában is megtalálható.

A kutatók két olyan, a Chlorobium baktériumnemzetséghez sorolt, egyetlen mai mintában sem előforduló mikroorganizmus genomját rekonstruálták, amelyek a 126 ezer évvel ezelőtt kezdődő és nagyjából 11 ezer éve lezárult felső pleisztocén korban élő emberek fogköveiben voltak jelen. Kiderült, hogy ezek a mikroorganizmusok a felszín alatti, barlangi édes vizekben tenyésző Chlorobium limicola baktériumokhoz állnak legközelebb a filogenetikai családfán.

A kutatócsoport a gyógyszeriparban egyebek mellett az antibiotikumok fejlesztésre alkalmazott bioszintetikus génklaszterek (BGC) segítségével azt is meghatározta, hogy a szóban forgó mikroorganizmusok milyen enzimeket termeltek. A legnagyobb meglepetésükre az ősi genomok segítségével két tökéletesen új enzimet is sikerült előállítaniuk. A Live Science-nek nyilatkozó kutatók szerint ez azért is fontos eredmény, mert gyakorlatilag szinte az összes antibiotikum forrása valamely baktérium, csakhogy hosszú ideje nem sikerült senkinek a rezisztens kórokozókkal szemben hatásos új antibiotikum-típusokat találni. A neandervölgyiek ebben is segíthetnek.

