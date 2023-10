Eltávolítja az emberi maradványokat gyűjteményeiből az Amerikai Természetrajzi Múzeum

facebook twitter tumblr linkedin

Gyűjteményezési gyakorlatának felülvizsgálata után az összes emberi maradványt eltávolítja kollekcióiból az Amerikai Természetrajzi Múzeum (AMNH) – értesült a brit Guardian.

A New York Times október 15-én elsőnek számolt be arról a főigazgatói körlevélről, amely szerint a döntés háttere, hogy az 1869-ben alapított intézmény gyűjteményébe ma már sértőnek és rasszistának tartott elvek és módszerek jegyében került a 12 ezer darabból álló kollekció egy része. A szóban forgó maradványok az amerikai őslakosok, illetve a rabszolgaként behurcolt afrikaiak sírjaiból kerültek a múzeumba, de számos olyan is akad, amit az 1940-as években összegyűjtött New York-i holttestből származik.

Sean Decatur főigazgató szerint a 19. és 20. században számos tudós a fehér felsőbbrendűség elméletének tudományos bizonyítására használta a gyűjteménybe kerülő maradványokat, a mai tudományos narratívák illusztrálásánál azonban nyilvánvalóan jóval erősebbek az eltávolításukat sürgető etikai megfontolások.

photo_camera A New York-i Amerikai Természetrajzi Múzeum bejárata a Central Park felől Theodore Roosevelt 2022-ben eltávolított lovas szobrával Fotó: Wikipédia

Az Egyesült Államok legnagyobb természettudományi gyűjteményéről ismert intézmény vezetése azután döntött így, hogy több más jelentősebb amerikai intézmény már lépett. Mások mellett a Harvard Egyetem Peabody Múzeuma, valamint a philadelphiai Penn Múzeum nyilvánosan kért bocsánatot, hogy korábban afro-amerikai és őslakos csontmaradványokat és koponyákat is őrzött, illetve kiállított.

Az Egyesült Államokban ugyan három évtizede életbe van az őslakos amerikai sírok és maradványok védelméről rendelkező jogszabály, de a csontok visszaszolgáltatása a jelek szerint nem zajlik zavartalanul. A Guardian szerint az AMNH eddig ezer indián maradványt már visszaadott, de még további 2200 a birtokában van.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: