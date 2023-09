Németország visszaadja a Tanzániából lopott koponyákat az elhunytak leszármazottainak

facebook twitter tumblr linkedin

A gyarmattartó németek elég sok mindent begyűjtöttek annak idején Német Kelet-Afrikából, egyebek mellett több ezernyi koponyát is, amelyeken Felix von Luschan orvos-antropológus tudományos kísérleteket kívánt végezni. Az első világháborút követően a koponyák iránti érdeklődés megcsappant, Luschan pedig 1924-ben meghalt, a koponyák viszont megmaradtak a berlini Charité kórház gyűjteményében.

A meglehetősen leromlott állapotú gyűjteményt a berlini történeti múzeum örökölte meg 2011-ben, ekkor kezdődött meg a helyreállításuk is. A 7700 darabból álló gyűjtemény vizsgálatához végül 2017-ben láttak hozzá, ekkor kezdték el megfejteni, hogy honnan származhatnak az 1907 és 1908 között Berlinbe szállított maradványok.

Bernhard Heeb, a helyreállítás vezetője szerint a koponyák rossz állapota mellett a nyomozást nagyban hátráltatta az is, hogy a gyűjtemény dokumentációjának nyoma veszett, de a csontokon szereplő felírások alapján a kutatók több esetben ki tudták következtetni, hogy honnan származhatnak a csontok. Annyi bizonyos, hogy a németek nem tisztességes úton jutottak hozzá: Heeb szerint azért is van szükség a nyomozati munkára, hogy később visszajuttathassák a maradványokat a származási helyükre.

A kutatók a csontok DNS-vizsgálata után most sikerrel jártak, igaz, eddig csak a 7700 darabos gyűjteményből nyolc koponyát tudtak összekötni a ma is élő leszármazottakkal, ezek közül az egyik esetben minden kétséget kizáróan az „Akida” feliratú koponya tulajdonosának egy ma is élő leszármazottjának bukkantak.

Hermann Parzinger, a Porosz Kulturális Örökségvédelmi Alap (SPK) igazgatója szerint kisebbfajta csoda, hogy ilyen pontos egyezést találtak, a DNS-vizsgálatok után a kutatók pedig fel fogják venni a kapcsolatot a tanzániai kormánnyal, illetve az életben lévő rokonokkal, a maradványok további sorsáról ezután döntenek majd.

Nem ez az első eset, hogy Németország a gyarmati időkből származó csontokat juttat vissza a származási helyükre: 2011-ben Namíbia képviselői kaptak vissza mintegy 40 koponyát, 2021-ben pedig az ország hivatalosan is elismerte a namíbiai népirtást.

