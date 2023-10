Tündértintahalat találtak Japánban

facebook twitter tumblr linkedin

Az okinavai part eddig is a biodiverzitásáról volt híres: a térségben 360 korallfaj és megszámlálhatatlan állat él, egy friss kutatásban pedig megpróbálták katalogizálni az itteni élőlényeket. Az OIST (Okinavai Tudományos és Technológiai Intézet) kutatói két új törpe tintahalat is azonosítottak, az állatok pedig a japán folklórból kaptak tudományos nevet.

Az Idiosepius kijimuna a kidzsimunák után kapta a nevét: ezek az okinavai hitvilágban a tengerparti erdőkben élő szellemek vagy tündérek. A tintahalak rejtőzködő viselkedésük miatt kapták a nevet, a tündérekhez hasonlóan nehéz észrevenni őket, ehhez jön még az is, hogy a legnagyobb megtalált példány mindössze 12 milliméteres volt, így akkor is nehéz találni közülük egyet, ha az ember direkt keresi.

photo_camera Idiosepius kijimuna Fotó: Brandon Ryan Hannan

A tündérekhez hasonlóan a polipok is az erdőt kedvelik, csak épp az erdeit: nem az erdőben, hanem a tengerifű-mezőkben laknak, ráadásul a testükön található vörös foltok is erősítik a hasonlóságot, a néphit szerint ugyanis a kimudzsináknak vörös hajuk van.

A harcművész szellem

A másik fellelt faj, a Kodama jujutsu neve szintén népi ihletésű: a kodamák a folklór szerint az egészséges fákban élő szellemek. A tintahalak a teljes nevüket a harcmodoruknak köszönhetik: náluk jóval nagyobb zsákmányokat is el tudnak ejteni, méghozzá a dzsúzsucuhoz hasonló cseles mozdulatokkal.

photo_camera A Kodama jujutsu Fotó: Brandon Ryan Hannan

A két faj eddig azért sem került a tudósok látóterébe, mert azon kívül, hogy nagyon kicsik, csak éjszaka aktívak, az egyikük ráadásul csak télen. Jeffrey Jolly, a két új fajt leíró kutatás egyik szerzője szerint a tintahalaknak otthont adó korallzátonyok olyan fajgazdagok, hogy az ezekhez hasonló apró lények felett könnyen elsiklik a biológusok figyelme is.

Jolly szerint a felfedezés azért is fontos, mert a klímaváltozás és a túlhalászat miatt a két szellemtintahal otthona is veszélybe került, azzal pedig, hogy ha nevet adnak ezeknek az élőlényeknek, arra is felhívják a figyelmet, hogy léteznek, de a korallzátonyok nélkül a fennmaradásukra nincs sok remény.

