Megtalálták Attenborough kihaltnak hitt hangyászsünét

Az Attenborough-hangyászsün (Zaglossus attenboroughi) egyszerre hasonlít egy sündisznóra, egy hangyászra és egy vakondra, de erről eddig nem sokan győződhettek meg személyesen: először és utoljára 1961-ben látták, egészen eddig: egy oxfordi kutatócsapat a világon először kameracsapdákkal felvételt is készített az állatról.

Az állat azért is különleges, mert emlős létére tojással szaporodik, ebben hasonlít rokonára, a kacsacsőrű emlősre. Attenborough hangyászsünjén kívül még három hasonló állat ismert, ezek közül háromnak van hosszú csőre, az Attenborough-félének is. Épp emiatt gyanították, hogy hiába nem látták már évtizedek óta, az állat még nem halt ki: a Küklopsz-hegységben a korábbi expedíciók már találtak csőrnyomokat a földön, de élő példányt nem láttak.

photo_camera Az Attenborough-hangyászsün Fotó: Expedition Cyclops

A begyűjtött példány sem valami szép látvány: amikor a holland botanikus, Pieter van Boyen begyűjtötte, nem tömte ki, ezért leginkább egy elgázolt sünre hasonlít. Nem csak ez érdekes benne: amellett, hogy tojásokat rak, szoptatja az utódait, de mellbimbó híján a pórusain keresztül szivárogtatja ki számukra a tejet.

Falakó garnéla, több tucatnyi rovar

Az állat tudományos jelentőségére sokáig nem is derült fény: csak egy 1998-as röntgenvizsgálat után jöttek rá, hogy van Boyen példánya nem egy másik hangyászsünfaj fiatal egyede, hanem egy új faj képviselője.

A megfigyelését azon kívül, hogy a Küklopsz-hegység nehezen megközelíthető terep, az is nehezíti, hogy az Attenborough-hangyász éjszakai állat, és kerüli a feltűnést. Nem sokon múlott, hogy a mostani expedíció is lecsússzon az észlelésről: a 80 kihelyezett vadkamerák közül az utoljára begyűjtött rögzítette az állatot.

Nem ez volt az expedíció egyetlen szenzációs megfigyelése: egy másik kihaltnak hitt fajt is felfedeztek, a Ptiloprora mayri (Mayr-mézevő) utolsó példányát 2008-ban látták. A hangyászsün és a mézevő mellett számos skorpiót, pókot, sőt, még egy szárazföldi garnélát is találtak. Az expedíció számos eddig ismeretlen rovarfajjal is találkozott, Leonidas-Romanos Davranoglou entomológus szerint elképzelhető, hogy a gyűjtés után akár több tucatnyi új fajt is meghatározhatnak.

