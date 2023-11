52 milliósra duzzadt az amerikai kannabiszhasználók tábora, de a fűszívó tinik aránya egyre csökken

facebook twitter tumblr linkedin

Az Egyesült Álamokban a 2002-es 8,1 százalékról 2021-re 4,8 százalékra esett vissza azoknak a 12 és 17 év közötti tinédzsereknek a száma, akik a megkérdezésük előtti hónapban kannabiszt fogyasztottak – állítja a New Scientist.



Az ENSZ nemrégiben publikált kábítószerjelentése szerint a kannabisz ( Cannabis sativa var. indica; illetve Cannabis sativa ssp. indica) sehol sem népszerűbb, mint az Egyesült Államokban és Kanadában. Az USA-ban a hozzáférhető legfrissebb, 2021-es reprezentatív felmérés adatai alapján 52 millió 12 éves vagy annál idősebb ember használ kannabiszt – vagyis nagyjából minden ötödik amerikai él az egyre több államban dekriminalizált vagy éppen legalizált pszichoaktív növényi termék nyújtotta tudatmódosítási lehetőséggel. A nemzetközi statisztikák szerint jelenleg 296 millióan fogyasztanak világszerte rendszeresen valamilyen kannabisz származékot, miközben ez a szám 2011-ben alig érte el a 240 milliót, de a legmeredekebb emelkedést az USA produkálta, ahol tíz év alatt közel 5 millióval nőtt a szerhasználatról nyilatkozók száma.



Az ifjúságkutatók, a gyerekpszichológusok és a népegészségügyi szakemberek nem fogadták kitörő örömmel, hogy a kannabiszfogyasztás egyre szélesebb körben válik szalonképessé szerte a világban. Az általánosan megfogalmazott félelmek szerint ugyanis a hozzáférés megkönnyítése és a társadalmi elfogadottság növekedése drasztikusan megemeli a serdülő szerhasználók számát is.

Kannabisz-párti aktivista Washingtonban 2022. október 24-én

A National Survey on Drug Use and Health és a Substance Abuse and Mental Health Services Administration által végzett reprezentatív felmérés eredményei azonabn éppen azt mutatják, a 12 és 17 év közötti tinédzserek elmúlt hónapi kannabiszhasználati aránya közel felére csökkent az elmúlt 20 évben. A fogyasztói tábor növekedéséért a felnőtt középkorúak a felelősek.



Nem véletlen, hogy az USA és Kanada 97 százalékos részesedéssel uralják a kannabisztermékek világpiacát.

Grafika: Tóth Róbert Jónás / Qubit

