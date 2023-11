Kirúgták saját cége, az OpenAI éléről a ChatGPT atyját, Sam Altmant

facebook twitter tumblr linkedin

A két hét híján egy éve megjelent ChatGPT fejlesztője, az OpenAI magyar idő szerint péntek este váratlanul bejelentette, hogy elbocsátották a cég alapítóját és (egészen eddig) vezérigazgatóját, Sam Altmant.

„Altman úr távozását az igazgatótanács által lefolytatott alapos vizsgálat előzte meg, amely arra a következtetésre jutott, hogy [Altman] nem volt következetesen őszinte az igazgatótanáccsal folytatott kommunikációjában, ami akadályozta az igazgatótanácsot feladatai ellátásában. Az igazgatótanács már nem bízik abban, hogy továbbra is képes lesz az OpenAI vezetésére” – írta a cég a döntést bejelentő blogbejegyzésben.

Egy jó órával később Altman is reagált az X-en. Posztjában azt írja, szeretett az OpenAI-nál, ennyire tehetséges emberek között dolgozni, és reméli, nemcsak az ő életét változtatta meg az ott végzett munkája, hanem egy kicsit a világot is. Hozzáteszi, hamarosan jelentkezik a további terveivel kapcsolatban.

A vállalat vezetését ideiglenesen a technológiai igazgató, Mira Murati veszi át, azonnali hatállyal, de az OpenAI állandó vezérigazgatói posztja nyitott marad, erre elkezdik keresni a megfelelő embert. A Verge forrásai szerint Altman távozásáról az OpenAI dolgozói is akkor értesültek, amikor azt nyilvánosan bejelentették.

Ez a hír már csak azért is váratlan, mert a generatív mesterséges intelligencia (AI) tavalyi berobbanása óta végig Altman volt az egyébként arctalan OpenAI és talán az egész AI-szcéna arca. Az elmúlt hónapokban jelentős technológiai eseményeken szólalt fel, népszerű podcastokban szerepelt, minden valamire való újság készített vele interjút, valamint az egész világot bejárta, miközben az AI szabályozásáról tárgyalt politikai és üzleti vezetőkkel.

photo_camera Sam Altman 2018-ban Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A múlt héten még a cég DevDay konferenciáján is felszólalt, és egy sor új fejlesztést bejelentett, amivel a még mindig csak nagyjából 500 alkalmazottal dolgozó OpenAI felveheti a versenyt olyan technológiai óriásokkal, mint a Google, vagy éppen az OpenAI partnere, a Microsoft. Utóbbi már nyilatkozott is az Altman távozása után fennálló helyzetről: „Hosszú távú partnerséget kötöttünk az OpenAI-jal, és a Microsoft továbbra is elkötelezett Mira és csapata mellett.”

Altman 2015 decemberében, többek között Elon Muskkal együtt alapította az OpenAI-t, amely kezdetben a mesterséges intelligencia nyílt és biztonságos fejlesztése mellett kardoskodott. A nonprofit vállalati szerkezetet 2019-ben variálták át: az anyacég (OpenAI, Inc.) maradt nonprofit, amely egy nyereségorientált kutatócéget (OpenAI Global, LLC) felügyel – az újonnan létrejött cég vezérigazgatójának Altmant nevezték ki. Elon Musk egy évvel korábban, 2018-ban hagyta ott a céget összeférhetetlenség, pontosabban a Tesla önvezető technológiájának párhuzamos fejlesztései miatt – azóta már saját AI-cége is van xAI néven.

Kétszer is fordulópontot jelentett az OpenAI történetében a Microsoft megjelenése: az óriáscég 2019-ben egymilliárd, 2023 januárjában pedig már tízmilliárd dollárt fektetett a cégbe, és idén elkezdte beépíteni a technológiáját saját termékeibe, például a Bing keresőbe vagy az Office eszközeibe.

photo_camera Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a Szenátus adatvédelmi, technológiai és jogi albizottságának meghallgatásán, 2023 májusában Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Az OpenAI közleménye még egy személyzeti változásról beszámol: Greg Brockman, a cég társalapítója lemond az igazgatótanács elnöki posztjáról, de továbbra is marad a vállalatnál.

Nem tudni, mennyire függ össze Altman kirúgásával, de másfél hónappal ezelőtt, szeptember legvégén derült ki, hogy az OpenAI-vezér az Apple legendás formatervezőjével, Jony Ive-val kezdett egy rejtélyes új AI-eszközön együtt dolgozni.

