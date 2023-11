Képgaléria: Gigantikus akkumulátor-komplexum épül Debrecen mellett, az árnyékában tehenek legelnek

facebook twitter tumblr linkedin

A Debreceni Déli Gazdasági Övezetben épülő akkumulátorgyárak, a kínai CATL, a szeparátorfóliagyártó SemCorp és az akkumulátorokhoz szükséges katódgyártásban jártas dél-koreai EcoPro Debrecen határában, a Déli Ipari Parktól mindössze pár száz méterre kezdődő agglomerációs település, Mikepércs tőszomszédságában épül, több száz hektárnyi területen. Európa legnagyobbra tervezett akkumulátorgyára, a CATL épülő üzeme 2023. november 7-én így néz ki a 481. számú főút felől.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

És így fest a katódgyár és a szeparátorfólia-gyár építkezése a Debreceni Déli Gazdasági Övezet szívébe vezető út elejéről.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A CATL csak az egyike a város déli határában lévő ipari parkban épülő, több esetben az akkumulátorgyártás láncában fontos szerepet betöltő kínai gyáraknak. A Qubitet az ipari park területén átnavigáló mikepércsi Kozma Éva több helyen figyelmeztetett, hogy a biztonsági őrök nem nézik jó szemmel a fotózást, mert „ez itt már gyakorlatilag kínai terület”.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A 481-es főút másik oldalán, a Mikepércs határában lévő termőföldek mellett már senkit nem zavar a fotózás, Oroszné Róka Ilona (balra) és Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakö) alapítói mögött jól látszanak az épülő akkumulátorgyár komplexum gombamód szaporodó csarnokai.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A 64 éves Albert János szerint a még Debrecen közigazgatási területén belüli, de valójában nem a városhoz, hanem a város déli szomszédjában található agglomerációs településhez, Mikepércshez közelebbi ipari parkban épülő akkumulátorgyárak miatt elértéktelenednek a helyiek termőföldjei. A Hami büfé törzsközönségének a nagy része osztja a tősgyökeres mikepércsi Albert véleményét, bár az akkumulátorgyárakról szóló helyi közmeghallgatásra nem mentek el. Szerintük semmi értelme, ahogy a Miakö figyelemfelhívó akcióit is hatástalannak tartják.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

Generációk óta Mikepércsen él az idén 75 éves Mike Sándor családja is. A részben már felépült gyárak ellen a vállalkozó szerint sem lehet már sok mindent tenni. Mint mondja, a földek és a telkek eladhatatlanná váltak, és félő, hogy az itt működő biogazdaságok, például az önkormányzat fóliasátra, ami a helyi közintézmények konyháit látja el friss idényzöldségekkel, a gyárak üzembe helyezése után nem felel majd meg a biogazdálkodás követelményeinek.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

Ahogy Mike Sándor elmondta, a Debreceni Déli Gazdasági Övezet területén épülő akkumulátorgyárak melletti földek nem, vagy csak mélyen áron alul cserélnek gazdát, de több helyen is táblák hirdetik, hogy a földektől a tulajdonosaik szabadulni szeretnének.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A gyáraktól alig 1-2 kilométerre lévő földeken gazdálkodók, illetve a gyerekeikkel az utóbbi 10 évben Mikepércsre költöző családosok féltik a termőföld és a levegő minőségét, és – különösen az Alföldet sújtó tavalyi aszály még élénken élő emléke miatt – tartanak attól is, hogy az akkumulátorgyárak vízigényét a lakossági vízellátás rovására elégítik majd ki. Mindeközben az épülőben lévő Semcorp szeparátorfóliagyár és az EcoPro katódgyár közötti legelőkre, akárcsak korábban, egyelőre nap mint nap kihajtják a szarvasmarhákat.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

Aggodalmuk miatt a helyi lakosok közül néhányan a Debreceni Törvényszéken szeretnék elérni, hogy a kormányhivatal vonja vissza a CATL akkumulátorgyár egységes környezethasználati engedélyét. A Debreceni Járásbíróság frissen felújított épületének enteriőrje a bírói eskü fontosságára hívja fel a figyelmet.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

Pintye Andrea (balra), Dr. Fónainé Pásztor Enikő és Szemán Judit mikepércsi lakosok a Debreceni Járásbíróságon 2023. november 8-án, annak a jogi eljárásnak az első tárgyalásán, amelyet ők (és negyedikként a debreceni Moczok Gyula) kezdeményeztek annak érdekében, hogy megvédjék a családjuknak otthont adó életteret.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A 20 éve Mikepércs élén álló polgármestert, Tímár Zoltánt nehéz helyzetbe hozta a faluja mellé tervezett akkumulátorgyár-koplexum. Mint lapunknak elmondta, elvhű emberként, akárcsak eddig, a jövőre esedékes önkormányzati választásokon is fideszes színekben indul majd, de mikepércsiként nem örül a falujától alig 2,5 kilométerre épülő akkumulátorgyáraknak. Ezért is volt partnere a Miakö kezdeményezéseinek, amelynek köszönhetően Mikepércsen civil fórumot, közmeghallgatást is tartottak.

photo_camera Tímár Zoltán mikepércsi polgármester a hivatalában 2023. november 8-án Fotó: Balázs Zsuzsanna

A Debrecentől délre lévő ipari park város felőli oldalán a repülőtér, míg a többi irányban legelők, szántóföldek vannak. A takarmánykukorica betakarítása november 8-án, alig fél órával a teljes sötétség beállta előtt még javában zajlott.

photo_camera Fotó: Balázs Zsuzsanna

A Mikepércsen és Debrecenben november 7. és november 9. között készített teljes helyszíni riportunk itt olvasható.

