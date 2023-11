Ész Ventura: Forgasd el a fejed!

facebook twitter tumblr linkedin

175. feladványunkban az volt a feladat, hogy az alábbi ábrát egészítsük ki még nyolc, egységnyi hosszúságú vonalkával, amelyek a négyzetrácsos papír vonalain haladhatnak úgy, hogy a végső összefüggő ábra tartalmazza egy olyan négyzetnek a négy csúcsát, amely négyzet oldalhossza öt egységnyi.

A trükk az volt a feladatban, hogy a legtöbben a négyzetrácsos papíron szereplő vonalakkal párhuzamos oldalú négyzetekben kezdenek gondolkodni, de ha valaki ilyen megoldást keres, akkor nem fog találni a behorpadt csúcs miatt. A (3,4,5) pitagoraszi számhármas viszont lehetőséget ad arra, hogy ferde négyzetekben is gondolkodjunk, mert egy olyan derékszögű rácsháromszögnek az átfogója éppen 5 egység, melynek befogói 3 és 4 egység hosszúak. Ennek fényében egy lehetséges megoldás az alábbi, de sok más megoldás is lehetséges, például a nagy négyzetet tükrözhetjük is, vagy eltolhatjok jobbra egy egységnyit, vagy felfele vagy lefele egy egységnyit, stb.