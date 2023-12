Az évszázad végére már alig reménykedhetünk a fehér karácsonyban az előrejelzések szerint

A pesszimista forgatókönyvek szerint 2090-re már csak a téli csapadék alig 5 százaléka hullhat majd hó formájában az ország egy jelentős részén, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen le kell mondanunk a fehér karácsonyokról és a téli havas tájak látványáról. Ez nem csak Magyarországon van így, egész Európában átalakul a decemberi és a januári időjárás: hó helyett egyre több esőre számíthat a lakosság.

A Másfélfok keddi összefoglalója szerint a hó hiánya nemcsak az ünnepi hangulatra van hatással. A hótakarónak fontos szerep jut a sugárzás visszaverésében, befolyásolja az árvizes időszakokat és a mezőgazdasági termésátlagokat is. Emellett a téli turizmusra is hatással van a hó eltűnése, ráadásul számos helyen fontos vízforrás a csapadékforma.

A hótakaró eltűnése egy sor olyan kihívást jelent, amire egyelőre nincsenek megfelelő válaszok, de a pesszimista forgatókönyvek szerint érdemi kibocsátáscsökkentés nélkül esélytelen megakadályozni, hogy jellegét tekintve megváltozzon a téli csapadék.

A Copernicus oldalán közzétett interaktív térképen egész Európára vonatkozóan megnézhetjük, hogy az egyes klímamodellek szerint milyen csapadék várható a karácsonyi időszakban. A legtöbb havazásra Skandináviában számíthatnak az ott élők, itt még az évszázad végén is lehetséges, hogy 80 százaléknál nagyobb valószínűséggel hullik majd hó karácsonykor, de a pesszimista forgatókönyvek szerint ez az arány is lényegesen kisebb lesz, ha globálisan nem csökken a károsanyag-kibocsátás.

A Mediterráneumban viszont már most sem rendszeres a fehér karácsony, az előrejelzések pedig nem is biztatóak ezzel kapcsolatban: az évszázad végére itt is 5 százalék alá eshet a hó aránya a télen hulló csapadékmennyiségen belül.