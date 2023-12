Az ultra-feldolgozott élelmiszerek nélkül sok vegán nem fogyaszt elég fehérjét

Ellentmondás feszülhet az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának korlátozása és a vegán táplálkozás között, legalábbis egy friss brazil kutatás szerint azok a vegánok, akik nem fogyasztanak feldolgozott vegán termékeket, nagy eséllyel kevesebb fehérjét fogyasztanak, mint amennyit a dietetikai előírások javasolnak, írja a New Scientist.

Egy 2021-es kutatás eredményei azt mutatták, hogy a vegánok és a vegetáriánusok több ultra-feldolgozott élelmiszert fogyasztanak, ilyenek a szójából vagy más növényi fehérjékből formázott húspótló készítmények is. Bár ezeknek az elnevezéséről is parázs vita folyik, valójában az igazi problémát az jelenti, hogy az ilyen típusú élelmiszerek általában rosszabb minőségűek, mint a teljes értékűek.

Sok vegán és vegetáriánus azonban nem a teljes értékű növényi étrend mellett dönt, így hiányossá vagy egyoldalúvá válhat a táplálkozásuk, ami azt eredményezheti, hogy a szükségesnél kevesebb fehérjét fogyasztanak egy nap. Erre az a kutatás is rámutatott, amit a brazíliai São Paulo Egyetem munkatársai végeztek. 800 vegánt kérdeztek meg arról, hogy az elmúlt 24 órában milyen élelmiszereket fogyasztottak, továbbá egy alapadatokat gyűjtő kérdőívet is kitöltettek velük.

A tanulmány szerint azok a vegánok, akik mellőzik az étrendjükben az ultra-feldolgozott élelmiszereket, kevesebb fehérjét visznek be a szervezetükbe, mint amennyi szükséges lenne a dietetikai ajánlások alapján. Ez testsúlykilogrammonként 0,8 gramm lenne.

A kérdőíves felmérésből azonban nem csak az derült ki, hogy alacsonyabb a vegánok fehérjebevitele, hanem az is, hogy az általános kalóriabevitel sem éri el az ajánlott értéket. A nők esetén a regisztrált átlag 1725 kalória volt 2000 helyett, férfiaknál pedig 2200 a 2500 helyett. Bár a testsúly megtartásához szükséges kalóriamennyiség függ a fizikai aktivitástól, valamint a testsúlytól is, a kutatók felhívták rá a figyelmet, hogy eleve az önbevallásos adatfelvétel is torzító hatással lehet az eredményekre, hiszen a legtöbb ember pontatlanul és általában alulbecsüli az általa elfogyasztott étel mennyiségét.