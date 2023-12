Chipek helyettesíthetik a jövőben az állatkísérleteket

Gyorsabb engedélyeztetési folyamatot ígérnek azok a 3D-nyomtatott laborchipek, amiket az Edinburgh-i Egyetem kutatói fejlesztettek. Az úgynevezett „body-on-a-chip" technológia segítségével tesztelhetik az egyes hatóanyagok eloszlását anélkül, hogy állatokat kellene bevonni a kísérletekbe, írja a Guardian.

A gyógyszerfejlesztési folyamatok elején akár több ezer állatot is kísérleteknek vethetnek alá, azonban rengeteg gyógyszer nem mutatja a kívánt hatásokat. A 3D-nyomtatott chipekben viszont ugyanúgy áramolhatnak a gyógyszerek és a hatóanyagok, mint az élő szervezetekben, a kutatók pedig megvizsgálhatják, mely szervekben halmozódhat fel a gyógyszer.

Az Edinburghban fejlesztett eszköz világelső és egyedülálló a maga nemében. A korábban már létező szervchipekkel ellentétben nem csak egyetlen szerv működését képes modellezni, hanem egyszerre mutatja meg a gyógyszer eloszlását és áramlását egy szervezetben. Így az állatkísérleteket részben vagy egészben kiválthatja a jövőben.

photo_camera Adriana Tavares, Carr témavezetője és Liam Carr a body-on-a-chippel Fotó: Edinburgh Innovations

Az eszköz feltalálója, Liam Carr a Guardiannek elmondta, hogy a 3D-nyomtatott műanyag rendszerben PET-CT felvételek segítségével vizsgálják a gyógyszerek egyenletes áramlását. Ezzel állat- és emberkísérletek nélkül tudják ellenőrizni, hogy a gyógyszer hatóanyaga hol és mennyi időt tölt a szervezetben.

A fejlesztők nem csak gyógyszerek eloszlásának vizsgálatában látnak lehetőséget az eszköz használatára. Úgy vélik, egyes daganatos betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések valamint neurodegeneratív betegségek vizsgálata esetén is hasznos lehet a kutatásokban. A szervezetet modellező 3D-nyomtatott rendszer alkalmas arra, hogy egy szerv megbetegedésének más szervekre gyakorolt hatását ellenőrizzék a kutatók.

Azzal, hogy a chipekkel nem csak egy, hanem több szerv rendszerszintű vizsgálata is lehetséges, jelentősen csökkenthetők a gyógyszerfejlesztés költségei is. A hatóanyagok gyorsabban kerülhetnek be a klinikai alkalmazásba és olyan rendszerek vizsgálhatók, amik jobban leképezik az emberi szervezetet, mint az állatoké.