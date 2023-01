Megszólalt az OGYÉI arról, hogy mi okozza a gyógyszerhiányt Magyarországon

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az elmúlt időszakban megugrott a légúti fertőzések száma, így megemelkedett az antibiotikumok iránti kereslet, ez az orvosok által rendelt mennyiségből látszik, az EU-szintű ellátási problémákhoz az antibiotikumok területén gyártáskapacitási problémák felmerülése vezetett – írta a gyógyszerhiányra vonatkozó megkeresésünkre szerdán az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

Kedden számoltunk be róla, hogy gyógyszerhiány tapasztalható Magyarországon és az Európai Unió országaiban is. Hiánycikknek számítanak a paracetamol vagy ibuprofen hatóanyag-tartalmú, lázcsillapításra és a felső légúti betegségek tüneteinek enyhítésére használt, vény nélkül kapható gyógyszerek, de rengeteg antibiotikum-hatóanyagot tartalmazó gyógyszer sem szerezhető be, például az amoxicillin nevű félszintetikus penicillin-származék sem.

Emellett akadozik a klonazepám hatóanyagú szorongáscsökkentő szerek elérhetősége, és a gyerekeknek adható, megfázás elleni pirulákból és oldatokból is hiány van, ahogy népszerű vitaminok és immunrendszert támogató cseppek sem kaphatók. Mindeközben az országban erőteljesen érzékelhetők a tridémia hatásai: influenzajárvány tapasztalható, és továbbra is fertőz az RSV vírus és a covid is.

„A fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek esetében is ellátási problémákat lehetett tapasztalni az egész Európai Unióban az elmúlt időszakban, de ebben az esetben is, mint ahogyan az antibiotikumoknál is, a magyarországi ellátás stabilabb volt, mint más EU-s tagországokban” – írták.

Az OGYÉI szerint mindez többek között annak köszönhető, hogy a fájdalom- és lázcsillapítók esetében hazánkban többféle hatóanyagot alkalmaznak, valamint ebben a kérdésben kivételesen előnyt jelent Magyarország kicsi piaca, mert a kisebb volumenekhez könnyebb a hozzáférés. Hozzátették, fontos felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a legtöbb hiánytermék esetén rendelkezésre áll helyettesítő gyógyszer vagy alternatív terápia. Amennyiben nem elérhető valamely készítmény, minden esetben kérjék orvos vagy gyógyszerész segítségét.

Az OGYÉI válaszában hozzátette, folyamatosan nyomon követi a Magyarországot közvetlenül érintő, valamint a globális szinten (az EU-ban és azon kívül) jelentkező, de a hazai ellátást közvetlenül nem érintő hiányokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket, szorosan együttműködve az EU-s társhatóságokkal és a hazai gyógyszer-nagykereskedőkkel.

Arról egyelőre biztosat nem tudni, mikorra várható a gyógyszerhiány enyhülése, mivel a jelenséghez számos körülmény és iparági strukturális probléma hozzátesz: az orosz-ukrán háború, az infláció, az energiaárak emelkedése, a globális ellátási láncok akadozása, valamint az is, hogy a globális gyógyszerhatóanyag-piac néhány szereplő kezében koncentrálódik.

