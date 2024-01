Diagnosztizálják és kezelik társaik elfertőződött sebeit az afrikai Matabele hangyák

A kizárólag termeszekkel táplálkozó Matabele hangyák (Megaponera analis) 22 százaléka megsérül élelemszerzés közben – ez általában azt jelenti, hogy egy-két lábat hagynak ott a bolyban, amit meglátogatnak.

Az ilyen sérülések gyakran el is fertőződnek, de egy friss kutatás szerint erről a jelek szerint maguk a hangyák is tudnak, sőt, meg tudják különböztetni egymástól az elfertőződött és egészséges sérüléseket is. Ez magában még nem lenne elég: a hangyák ennek megfelelően tudnak kezelést is választani, a metapleurális mirigyükkel kiválasztott vegyi anyagok pedig a sérülések 90 százalékában meggátolják a sérült rovar halálát.

photo_camera A csodálatos Megaponera analis Fotó: Daniel Kronauer / Antwiki

A mirigy az állatok torában található, az itt termelt váladékot az állatok a csápjaikkal összegyűjtik, majd a szájukba veszik, és megnyalogatják a sérült területet. A váladékban több mint 50 olyan anyag található, amely sebgyógyító vagy antibiotikus hatással bír. Erik Frank ökológus, a kutatás vezetője szerint a mód, ahogy a hangyák diagnosztizálják és ellátják a sebeket, annyira összetett, hogy ennél komplexebb gyógyító eljárst mindeddig csak az ember esetében figyeltek meg.

A hangyaantibiotikum ígérete

Az egyik kórokozó, amely megfertőzi a hangyák sebeit, az emberre is veszélyes. A Pseudomonas aeruginosa egyes törzsei ráadásul antibiotikumrezisztensek is, ezért a kutatók azt remélik, hogy a hangyagyógymód egyszer, ha többet sikerül megtudni a mirigy által kiválasztott anyagokról, a humán gyógyászatban is bevethető lehet.

Az új antibiotikumok ígérete mellett a felfedezés azért is érdekes, mert a jelek szerint a hangyák egyfelől meg tudják állapítani, hogy melyik seb szorul kezelésre, másrészt sokkal több váladékot használtak azokban az esetekben, ahol súlyosabb volt a fertőzés.

Ez azért is érdekes, mert míg több emlős is nyalogatja a sebeit, és ezzel segítik is a sebgyógyulást, arra nincs bizonyíték, hogy a kutyák vagy farkasok meg is tudnák különböztetni egymástól a fertőzött sebet és azt, ami máskülönben jól gyógyulna – a hangyák viszont képesek erre. Nem a Matabele az egyetlen olyan hangya, amelyik ért a gyógyításhoz: az ausztráliai mézgyűjtő hangya (Camponotus inflatus) méze gomba- és baktériumellenes hatóanyagot tartalmaz, egy másik ausztrál hangyafaj, a Camponotus terebransa pedig a sivatagos környezetben élő emlősök vizeletéből jut ásványi anyagokhoz és nitrogénhez.