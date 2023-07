Az ausztrál hangyák méze gomba- és baktériumellenes hatóanyagot tartalmaz

facebook twitter tumblr linkedin

Egy Ausztráliában élő mézgyűjtő hangyafaj mézéről laboratóriumi körülmények között bizonyították, hogy képes megakadályozni egyes bakteriális és gombás fertőzéseket. A felfedezés új irányt jelenthet a gyógyszerfejlesztésben, írja a New Scientist.

A kontinensen élő mézgyűjtő hangyafaj, a Camponotus inflatus egyes egyedeinek kimondottan a nektárgyűjtögetés a feladata. Ezt utána a szorgos hangyák saját bendőjükben tárolják, majd visszaköpik, ezzel táplálva a kolónia többi tagját. Az így elkészített mézet azonban nem csak a hangyák fogyasztják, az ausztrál őslakosok évezredek óta alkalmazzák torokfájás, sebek és bőrfekélyek kezelésére.

photo_camera A hangyák a nektár begyűjtése után kikerekednek és borostyánszínű gyöngyökre hasonló formát vesznek fel. Fotó: FRED MULLER/Biosphoto via AFP

Andrew Dong, a Sydney Egyetem munkatársa, kutatócsoportjával laboratóriumban vizsgálja a méz összetételét és viselkedését a kórokozókkal szemben. Különböző baktériumok és gombák ellen vetették már be a mézet, valamint annak oldatait, és az első eredmények igen biztatóak. Már a 8 százalékos oldat is képes volt az akár tüdőgyulladást okozó Staphylococcus aureus baktérium elpusztítására, 16 százalékos koncentrációban pedig hatékonynak bizonyult az Aspergillus fumigatus és a Cryptococcus deuterogattii gombafajok ellen is.

Ugyanakkor a hangyaméz, összehasonlítva a méhek által készített, közismerten jó gombaellenes tulajdonságokkal bíró mézzel, hatástalan volt a szájpenészt okozó Candida albicans gomba és az ételmérgezésekért felelős Escherichia coli baktériummal szemben.

A kutatók azonosították, hogy a legtöbb méhméz hidrogén-peroxidot tartalmaz, ennek tulajdonítják az antimikrobiális (vagyis baktérium- és gombaellenes) hatását is. A hangyaméznél viszont nem ez a helyzet, mivel sokkal kevesebbet tartalmaz ebből az anyagból. Helyette valamilyen más molekula lehet felelős a gyógyhatásért. A jövőben ennek megismerésén fog dolgozni a kutatócsoport, ami új gyógyszerfejlesztési irányokat indíthat el. A hangyamézet, tekintettel arra, hogy viszonylag kevés áll rendelkezésre belőle és annak is óriási értéke van a helyi őslakosok számára, szerintük nem lehet közvetlenül bevonni a gyógyszergyártásba alapanyagként.

