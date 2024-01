A klímaváltozás miatt veszítik el a pöttyeiket a lepkék

Hosszú évek óta húzódó vita végére tesz pontot az Exeteri Egyetem kutatóinak egy friss tanulmánya: mindeddig rejtély volt, hogy mi okozza a nagy ökörszemlepkék (Maniola jurtina) szárnyán megfigyelhető foltokat, illetve mitől függ, hogy ezekből mennyi található rajtuk.

A kérdés legalábbis 1946, a legendás brit biológus, E. B. Ford kutatásainak kezdete óta foglalkoztatja a lepkekutatókat. Annyit már korábban sikerült tisztázni, hogy a lepkék ebben a tekintetben rendkívül gyorsan reagálnak a környezeti változásokra, egy Scilly szigetén végigsöprő vihar után például csökkent a lepkéken található pöttyök száma, de hogy min múlik ez, arra eddig nem jöttek rá.

photo_camera A Maniola jurtina Fotó: MARIE AYMEREZ/Biosphoto via AFP

Richard ffrench-Constant, az Exeteri Egyetem molekuláris biológusa szerint a pöttyök számát a hőmérséklet befolyásolja. Míg a szárnyon megfigyelhető két szemfolt állandónak tűnik, és a mérete a kikelés időpontjától függ, a kisebb foltok mennyisége a bábállapot alatti környezeti hőmérséklettől függ.

Gyors reakciók

A 11 Celsius fokon fejlődő példányoknál átlagosan 6 folt található, míg a 15 fokon fejlődőeknél csak 3. ffrench-Constant szerint ez arra utal, hogy a lepkék gyorsan alkalmazkodnak a változó körülményekhez: ha meleg van, valószínű, hogy a fű is száraz és barna, ezért a kevesebb pötty jobb rejtőszínt ad. Érdekes, hogy a hőmérséklet erősebb hatással volt a megfigyelt nőstényekre, mint a hímekre, a biológus szerint valószínűleg azért, mert náluk a rejtőszín mellett a párkeresésben is szerepet játszhat.

Mivel a hőmérséklet folyamatosan növekszik, ez azt is jelenti, hogy ezzel párhuzamosan a pöttyök száma is csökkenni fog. Ez azt is jelenti, hogy a melegben fejlődő példányoknak jobb rejtőszínük van, de azt is, hogy a lepkék nem várt módon reagáltak a klímaváltozás kihívásaira: ffrench-Constant szerint a biológusok általában arra számítanak, hogy a melegre érzékenyebb fajok északabbra húzódnak, a nagy ökörszemlepkék ehelyett egy szempillantás alatt képesek megváltoztatni a kinézetüket, ha ez előnyösebb a számukra.

Szükség is van a gyors reakciókra: a hernyók például nagyon rosszul viselik a felmelegedést, ezért egy korábbi kutatás szerint a jövőben kevesebb „gyönyörű, karizmatikus pillangó” kifejlődésével járhat.