Vezetni nem szerencsés, de kávét venni jó élmény a Vision Próban egy kutatás szerint

2023 júniusában mutatta be az Apple méregdrága VR-szemüvegét, a Vision Prót, amit 2024 elején kezdett el forgalmazni. Hamar ki is derült, hogy a virtuális és kiterjesztett valóságot ötvöző blended vagy mixed-reality eszközt nem csak az otthonaikban viselik előszeretettel a felhasználók.

Több videó is kering a közösségi médiában arról, hogy emberek az autóikból szállnak ki a szemüvegben, de van, akit már a rendőrök is elkaptak amiatt, hogy a Vision Pro viselése közben vezette az autóját. Ez nemcsak azért veszélyes, mert elterelheti a sofőr figyelmét a vezetésről, hanem azért is, mert a szemüveg hozzávetőlegesen felére csökkenti a látóteret, írja a Live Science.

photo_camera Egy Vision Prót viselő férfi New Yorkban egy Palesztina melletti szimpátiatüntetésen február 8-án. Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

A lap egy tanulmányt is idéz, amit összesen 11 kutató jegyez. Ők napi több órán keresztül viselték a szemüveget, hogy teszteljék, milyen benne részt venni különböző társas helyzetekben, bevásárlás vagy éppen italrendelés során. Tapasztalataik szerint a szemüveg viselése újfajta élmény, ami azonban egyes helyzetekben kimondottan kellemetlen lehet – itt utaltak arra is, hogy a szemüveg felbontása jócskán elmarad az emberi szemétől.

Viselése a legtöbb helyzetben mókásnak tűnt, még akkor is, ha apróbb mozgásbeli hibákat követtek el miatta, például nem találták el a szájukat a villával. Akkor viszont, amikor egy rossz lépés akár súlyos sérülésekkel is járhat, így a lépcsőfokok eltalálásánál, a VR-szemüveg kimondottan megnehezítheti az ember dolgát.

Hosszú idő megszokni a viselését, utána pedig nehéz visszatérni a valóságba is a kutatók szerint. Ők arra kérik a fejlesztőket, hogy igyekezzenek beépíteni olyan biztonsági korlátozásokat az eszközökbe, amik a jövőben megakadályozzák, hogy például mozgó autóban, vezetés közben használják őket.